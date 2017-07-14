Что известно о россиянах, задержанных в ходе беспорядков в Гамбурге

Еще четырех граждан РФ уже отпустили, но в их отношении ведется расследование. DW попыталась разузнать, кто эти люди, почему их задержали и какое наказание им грозит.

Что произошло?

Саммит лидеров стран "большой двадцатки" в Гамбурге сопровождался протестными акциями, которые быстро переросли в столкновения преимущественно левых экстремистов с полицией, поджоги автомобилей, погромы и грабежи магазинов в районах, расположенных рядом с местом проведения саммита.

Стражи порядка были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ, а в ночь с 7 на 8 июля на улице Шультерблатт в районе Штерншанце пришлось даже задействовать полицейский спецназ SEK. На видеокадрах, снятых с вертолета, было запечатлено, как неизвестные с крыши одного из домов забрасывают полицейских различными предметами. Сразу после этого в том районе были задержаны 13 человек, включая четырех россиян.

В прокуратуре Гамбурга DW рассказали о еще двух гражданах РФ, которые находятся в ИВС в связи с беспорядками в городе. В местных органах юстиции тоже подтвердили DW эту информацию. О конкретных обстоятельствах и месте задержания этих лиц не сообщается.

Кто эти россияне?

Четырех россиян, как и девятерых других задержанных на улице Шультерблатт, освободили 10 июля. Отпустили их всех, потому что сразу им невозможно было инкриминировать конкретные противоправные деяния, объяснили DW в Ганзейском высшем земельном суде. Среди освобожденных граждан РФ - трое мужчин 27, 30 и 34 лет, а также одна 31-летняя женщина, добавили в суде. По данным гамбургской прокуратуры, в изоляторе временного содержания остаются двое мужчин - граждан РФ. Оба они из Москвы. Одному 20 лет, другому - 30.

Пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин рассказал DW, что сотрудники российского генконсульства в Гамбурге посетили двух россиян там, где они содержатся. Это граждане 1986 и 1996 годов рождения. "Рассчитываем на максимально оперативное и объективное разбирательство по этому делу. Будем внимательно следить за его ходом и приложим все усилия для возможно скорейшего возвращения наших соотечественников домой", - написал Микерин на своей странице в Facebook. О задержании других россиян в посольстве РФ информации нет, отметил пресс-секретарь дипмиссии.

В чем их подозревают?

20-летнему молодому человеку инкриминируют попытку нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивление полиции. В свою очередь 30-летнему россиянину ставят в вину нанесение тяжких телесных повреждений и оказание насильственного сопротивления сотрудникам полиции. Оба предположительно бросали стеклянные бутылки в полицейских, уточнили в гамбургской прокуратуре. Пока идет следствие, и официальные обвинения еще не выдвинуты.

Четверых других россиян хотя и отпустили, но в отношении них (и остальных девяти задержанных на улице Шультерблатт) ведется расследование по подозрению в грубом нарушении общественного порядка, уточнили в Ганзейском высшем земельном суде.

Что им грозит?

Наказание за правонарушения, совершенные двумя находящимися в ИВС россиянами, может сильно разниться - от шести месяцев до десяти лет лишения свободы. Когда пройдет суд по их делам, пока оценивать сложно, рассказали DW в прокуратуре Гамбурга.

Кого еще задержали?

Всего в Гамбурге в качестве превентивной меры ненадолго задерживали 228 человек, а по подозрению в совершении преступлений - 186 участников беспорядков. Большинство этих людей уже на свободе. В ИВС остается 51 человек, большая часть из них - немцы, их 28.

Еще арестованы шесть итальянцев, три француза, два уже упомянутых россиянина и два нидерландца, а также по одному гражданину Швейцарии, Австрии, Испании, Румынии, Польши, Чехии, Венгрии, Греции, Венесуэлы и Сенегала.