Что даст Киеву зона свободной торговли с Канадой?

Между Украиной и Канадой с 1 августа начинает действовать соглашение о зоне свободной торговли. Какие возможности предоставляет Киеву беспошлинный доступ к канадскому рынку, выясняла DW.

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой политики называют амбициозным, эффективным и перспективным. Ведь уже с 1 августа Канада сразу откроет для украинцев 98% своего рынка. Без пошлин украинские производители смогут экспортировать за океан переработанную сельхозпродукцию, товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности, пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

В свою очередь Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе, на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины отменяться не одномоментно, а в течение 3, 5 и 7 лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сало установил квоты.

"Свободная торговля с Канадой - это безусловный позитив для Украины, которая в условиях потери российского рынка стоит перед задачей диверсификации рынков для своего экспорта", - объяснил DW директор канадско-украинского проекта поддержки торговли и инвестиций (CUTIS) в Украине Игорь Санжаровский.

Кто будет в выигрыше о соглашения?

В министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) прогнозируют, что в краткосрочной перспективе выгоду от соглашения о ЗСТ с Канадой получат украинские производители подсолнечного масла, кондитерских изделий и шоколада, алкогольных напитков и пива, одежды, а также металлургические и химические комбинаты. По прогнозам правительства, благодаря либерализации торговли с Канадой Украина может увеличить свой экспорт на 3,5%. Там надеются, что благодаря ЗСТ украинский бизнес ежегодно будет создавать до 600 рабочих мест.

Однако эксперт Центра экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан советует не возлагать больших надежды на ЗСТ с Оттавой. "Это соглашение является скорее символическим.

Партнеры имеют социально-культурную дружбу, потому что в Канаде большая украинская диаспора. Но с точки зрения экономики этот договор будет иметь очень незначительные последствия, особенно в ближайшие годы. Ведь пока Украина и Канада имеют мизерные объемы взаимной торговли", - констатировала в интервью DW Вероника Мовчан. По ее словам, воспользоваться преимуществами либерализации торговли смогут только те, кто уже экспортирует товары в Канаду, имеет действующие лицензии и сертификаты.

По данным МЭРТ, в 2016 году объем торговли товарами и услугами между Украиной и Канадой составил всего 372 миллионов долларов. Во внешнеторговом обороте Украины доля Канады составила менее одного процента, в том числе 0,08% составил экспорт в Канаду, и 0,55% - импорт. В прошлом году из Украины поставлялись в Канаду части к подвижному составу, дубильные экстракты, черные металлы, древесина, детские игрушки и молочные продукты. Канадский бизнес поставлял на Украину уголь, рыбу, фармацевтическую продукцию и оборудование.

Нишевый эффект от ЗСТ

Эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко считает, что Канада - интересный рынок для Украины, поскольку имеет открытую экономику, а тамошние потребители любопытны и любят экспериментировать с покупками. Поэтому ЗСТ, по мнению эксперта, является особенно перспективной для нишевого бизнеса: "Для успеха на канадском рынке нужен особый продукт. Например, обычные макароны вряд ли заинтересуют потребителя, а вот органическая или веганская паста может заинтересовать. Это же касается и крафтового пива".

По данным исследований, проведенных в рамках проекта CUTIS, для малого и среднего бизнеса Украины наиболее перспективны на канадском рынке пять основных секторов: ИТ-продукция, одежда, обувь, мебель, шоколад и кондитерские изделия.

"Канада ежегодно импортирует товаров на сумму свыше 420 миллиардов долларов. Это 12 тысяч долларов на одного канадца. Украинским компаниям надо исследовать рынок и искать ниши, где они могут конкурировать. Сочетание высокого качества и разумной цены может стать козырем украинского бизнеса в Канаде ", - считает Игорь Санжаровский.

Таможенные барьеры - не единственные препятствия

Однако с конкуренцией могут быть проблемы из-за нехватки средств у украинских производителей. Ведь для того, чтобы выйти на рынок Канады, нужен оборотный капитал, дешевые кредиты и благоприятный бизнес-климат в собственной стране, указывают эксперты. Эти внутренние барьеры делают украинские товары менее конкурентоспособными и могут нивелировать преимущества ЗСТ, предупреждает координатор Центра поддержки экспорта при Украинском союзе предпринимателей и промышленников Денис Красников.

"Отмена таможенных барьеров - это хорошо, но это не все. Существует целый ряд сертификационных препятствий для украинских товаров. Например, шоколад надо сертифицировать, готовить специальную этикетку в соответствии с требованиями канадского рынка", - отмечает Красников.

Эксперты полагают, что значительно облегчить торговлю между Украиной и Канадой может соглашение о ЗСТ Канады с ЕС. После вступления его в силу в середине сентября между тремя партнерами образуется своеобразный треугольник свободной торговли. Стандарты качества и безопасности товаров, их маркировка, упаковка, которые требует от Украины в рамках действующей ЗСТ Евросоюз, могут быть признанными в Канаде в рамках ЗСТ Канады и ЕС. А это частично уменьшит трудности доступа украинских товаров на канадский рынок.