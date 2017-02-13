Что будет с советником Трампа за звонки российскому послу?

В разговоре с газетой Washington post несколько неназванных сотрудников администрации Дональда Трампа раскритиковали Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком до вступления Трампа в должность.

По их словам, отставной генерал подал "неуместный и потенциально незаконный сигнал" Кремлю.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники отмечает, что в Белом доме изучают контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией.

Интересно, что старший советник Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер на выходных не воспользовался ни одной из нескольких возможностей выступить в защиту Флинна, что ставит под сомнение прочность позиций отставного генерала в администрации американского президента.

Би-би-си попыталась разобраться в этой истории и в том, чем она грозит Флинну.

Что сделал Флинн?

Известно, что в декабре Майкл Флинн несколько раз говорил по телефону с послом Сергеем Кисляком.

Вплоть до прошлой недели Флинн отрицал, что в ходе этих разговоров были затронуты санкции, введенные Вашингтоном против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, и позже - после скандала с хакерскими атаками на американские политические институты.

Однако девять бывших и нынешних членов американской администрации рассказали газете Washington Post, что в ходе разговора Флинна с Кисляком вопрос санкций поднимался.

По словам собеседников газеты, взаимодействие Флинна и Кисляка началось еще до президентских выборов, прошедших в Америке 8 ноября.

По мнению источников Washington Post, после декабрьского разговора у Кисляка сложилось впечатление, что антироссийские санкции будут пересмотрены после инаугурации Трампа.

После публикации WP представитель Флинна сообщил, что генерал "не может сказать наверняка", обсуждал ли он санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что Флинн и Кисляк не обсуждали вопрос снятия санкций.

Впервые о пяти телефонных разговорах Флинна и Кисляка сообщило агентство Рейтер. Журналисты утверждают, что контакты состоялись 29 декабря, когда администрация Обамы ввела новые санкции против России.

А в чем проблема?

Во-первых, основываясь на изначальных утверждениях Флинна, вице-президент Майк Пенс, глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявили, что санкции не обсуждались в разговорах с Кисляком.

В итоге теперь в Белом доме многие сомневаются, что Флинну можно и нужно доверять, отмечают собеседники Washington Post.

Понятно, что в реальности политики вполне могли знать о сути контактов Флинна и раньше, но сейчас предпочитают говорить о лжи со стороны генерала для того, чтобы минимизировать негативные последствия утечки для администрации Трампа.

Однако пока за Флинна никто не заступился. "[Флинн] теряет друзей, и не думаю, что долго продержится", — сказал один из источников WP.

Во-вторых, американское законодательство запрещает частным лицам вмешиваться в вопросы международной политики страны.

Акт Логана запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.

Акт был принят в 1798 году (вступил в силу годом позже) для предотвращения подрыва позиций правительства.

Нарушение этого закона считается тяжким преступлением. Однако за всю историю США никто еще не был привлечен к ответственности за нарушение Акта Логана.

Что думает Трамп?

Журналисты уже несколько раз спрашивали об этом старшего советника Трампа по политическим вопросам Стивена Миллера.

Но он сказал, что не может комментировать "этот деликатный вопрос".

Президент Трамп пока также ничего не сказал по этому поводу.

Минувшие выходные Трамп провел на своем курорте во Флориде. Известно, что Флинн тоже там был.

Как сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на двух представителей президентской администрации, Трамп обеспокоен сложившейся ситуацией, но пока не решил, попросит ли Флинна подать в отставку.

Майкл Флинн был верным сторонником Трампа в ходе предвыборной кампании, однако многие чиновники, отвечающие за вопросы национальной безопасности, относятся к нему скептически из-за его связей с Россией.

Бывший генерал не раз высказывался в пользу налаживания отношений с Москвой.