Число жертв взрыва в Кабуле превысило 80 человек

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Согласно сообщениям полиции, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

"Это был начиненный взрывчаткой автомобиль возле немецкого посольства, однако рядом есть и другие важные учреждения. Сложно сказать, что было целью [нападения]", - цитирует Рейтер представителя кабульской полиции.

По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек.

Число раненых превысило 300 человек.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

На снимках, публикуемых в социальных сетях, видно большое облако дыма над городом.

Центральная площадь города оцеплена полицией, передает корреспондент Би-би-си.

В последние месяцы в Кабуле неоднократно происходили нападения, в результате которых гибли люди.

Ранее в мае по меньшей мере девять мирных жителей были убиты в результате взрыва смертника возле военной колонны НАТО, проезжавшей мимо американского посольства.