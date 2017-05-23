Число жертв в Манчестере выросло до 22, среди погибших есть дети

Британская полиция сообщила, что, по последним данным, в результате предполагаемого теракта на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе несколько детей.

Атаку осуществил один человек, который также погиб, подтвердили в полиции. Устанавливается, мог ли он быть связан с другими злоумышленниками.

Количество жертв взрыва после концерта на "Манчестер-арене", который произошел накануне поздно вечером, увеличилось до 22 человек. Об этом заявил журналистам глава полиции города Иэн Хопкинс.

По его словам, среди погибших - несколько детей. Ранее сообщалось о 19 жертвах предполагаемого теракта. Количество раненых не изменилось, их число по-прежнему оценивается в 59 человек.

Полиция считает, что осуществивший взрыв человек пронес в концертный зал взрывное устройство, привел его в действие и погиб.

Сейчас полицейские пытаются выяснить, были ли у нападавшего сообщники, не принимавшие непосредственного участия в нападении.

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"На данным этапе [расследования] мы полагаем, что атаку накануне вечером осуществил один человек", - сказал Хопкинс. - Сейчас самое главное установить, действовал ли он в одиночку или был частью [террористической] сети".

"Нападавший, я могу подтвердить, погиб на арене, - добавил он. - Нападавший нес на себе самодельное взрывное устройство, которое он взорвал".

Глава полиции не уточнил, найдено ли на месте тело нападавшего или фрагменты взрывного устройства. Он также отказался отвечать на вопрос о гражданстве и национальности осуществившего теракт человека.

Хопкинс попросил жителей города оставаться бдительными. Полиция Манчестера организовала "горячую линию" для сообщений о любых подозрительных происшествиях.

В понедельник в 22:35 по местному времени сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер-арене" произошел взрыв. Полиция квалифицировала его как теракт.

Ариана Гранде - 23-летняя американская поп-звезда, особенно популярная среди девочек-подростков и детей. Она написала у себя в "Твиттере", что "сломана" сообщениями о взрыве и жертвах.

Если в ходе следствия эта версия не будет опровергнута, то взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" станет самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.

На фоне взрыва британские политические партии приостановили предвыборные компании.

Во вторник состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета КОБРА, на котором обсудят меры реагирования и ход расследования нападения. Его проведет премьер Тереза Мэй, которая назвала взрыв в Манчестере "ужасающей террористической атакой".