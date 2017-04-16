Число жертв теракта около Алеппо превысило 110 человек

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NEWSru.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 13:41
Число жертв масштабного теракта около Алеппо, где взорвали автобусы с сирийскими беженцами, превысило 110 человек и, скорее всего, еще увеличится, сообщил в воскресенье Сирийский центр по надзору за правами человека (SOHR).
© Reuters / Scanpix

Reuters со ссылкой на представителей Гражданской обороны Сирии передает, что с места теракта вывезли минимум 100 тел погибших. По данным SOHR, погибшими числятся 112 человек.

Взрыв прогремел у колонны автобусов, на которых эвакуировали тысячи жителей двух городов в провинции Идлиб - Фуа и Кефрайя. По данным СМИ, смертник подъехал к автобусам на автомобиле.

Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.

Фуа и Кефрайя - города с преимущественно шиитским населением, переговоры об эвакуации начались еще в прошлом году. В российском Минобороны тогда подчеркивали их важность и надеялись, что они помогут договориться о прекращении огня в других районах страны. В рамках сделки с осажденных территорий должны вывезти в общей сложности около 30 тысяч человек.

NEWSru.com
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