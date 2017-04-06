Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300

bbcrussian.com
четверг, 6 апреля 2017 г. 13:11
Жертвами схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа в субботу стали более 300 человек, сообщили местные власти.
Purvo nuošliauža Kolumbijoje
© Reuters / Scanpix

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере 2,5 тысячи человек в настоящее время находятся во временных убежищах.

Колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего.

Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.

"Речь идет не о наказании, а о предупредительных мерах", - объяснил колумбийский чиновник, инициировавший расследование.

"Что хорошего в том, чтобы наказывать людей сейчас, после стольких смертей", - добавил Эдгардо Майя.

Некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.

Спасатели продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под обломками.

В поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.

Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход селя был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.

Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.

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