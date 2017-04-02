Число жертв наводнения и оползня в Колумбии превысило 250 человек

Наводнения и оползень в городе Мокоа на юго-западе Колумбии за сутки унесли жизни по меньшей мере 254 человек, сообщает агентство Reuters. В общей сложности число пострадавших исчисляется сотнями.

В связи с трагическими событиями в регион бедствия отправился президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Он лично намерен проследить за ходом эвакуации уцелевших граждан, а также выразить поддержку родственникам погибших.

"Мы сделаем все возможное, чтобы им помочь. Произошедшее разрывает мне сердце", - заявил Сантос.

Согласно подсчетам колумбийских военных, в результате наводнения и оползней не менее 254 человека погибли, 400 пострадали и еще 200 числятся пропавшими без вести. В поисковой операции принимают участие более тысячи солдат и полицейских.

Отметим, что сель вызвали проливные дожди, из-за которых протекающая по городу река вышла из берегов. Губернатор департамента Путумайо Соррел Арока назвал произошедшее "беспрецедентной трагедией". Он заявил, что властям не удалось установить местонахождение "сотен семей". По его словам, селем накрывало "целые кварталы".