Число жертв нападений в Барселоне и Камбрильсе выросло до 15 человек

bbcrussian.com
понедельник, 21 августа 2017 г. 15:28
Поиски водителя фургона, протаранившего людей на пешеходном бульваре Рамбла в центре Барселоны в четверг, распространились за пределы Испании на другие европейские страны.
© AFP / Scanpix

Подозреваемый - 22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб - предположительно мог уехать из Испании во Францию.

В результате двух терактов в Каталонии, по уточненным данным, погибли 15 человек.

"Этот человек разыскивается не только в Каталонии, но во всех европейских странах, это совместные усилия европейской полиции", - сказал представитель каталонских властей Йоахим Форн местной радиостанции.

Новые записи камер наружного наблюдения показывают, как 22-летний Абуякуб убегает с места теракта.

На опубликованных в испанской газете El Pais трех фотографиях видно, как мужчина в темных очках идет через рынок Бокерия в сторону от бульвара Рамбла.

В четверг по меньшей мере 13 человек погибли и около 130 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Чуть позже вечером в четверг в Камбрильсе чуть не повторилось случившееся в Барселоне: нападавшие протаранили людей, но были остановлены полицией. В результате второго нападения погиб один человек.

По словам полицейских, спустя полтора часа после наезда на людей Абуякуб убил местного испанца, чтобы воспользоваться его машиной. Таким образом, число жертв терактов в четверг выросло до 15 человек.

Накануне шеф каталанской полиции Жузеп Луис Траперо заявил, что из 12 подозреваемых только один - предположительно Абуякуб - не пойман.

Еще четверо находятся под арестом, пятеро были убиты во время второго нападения в Камбрильсе, и останки двух человек должны быть идентифицированы.

Полиция разыскивает имама мечети Абдельбаки эс-Сатти в городе Риполь, расположенного к северу от Барселоны, где жили участники нападений в Барселоне и Камбрильсе.

Некоторые члены предполагаемой террористической ячейки были его прихожанами, а он сам - ее главарем.

По информации СМИ, Абдельбаки эс-Сатти в прошлом году находился в Бельгии во время нападений в Брюсселе.

Мэр города Вилворде, расположенного в 11 километрах от бельгийской столицы, сообщил, что эс-Сатти искал там работу.

Полиция допускает, что эс-Сатти мог погибнуть во время взрыва в жилом доме в городе Альканар. Взрыв случился в среду 16 августа, за день до наезда на людей в Барселоне.

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