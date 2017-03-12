Число жертв двойного теракта в Дамаске увеличилось до 74

Число жертв двойного теракта в столице Сирии Дамаске, который произошел 11 марта, увеличилось до 74. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский совет по надзору за правами человека (SOHR).

По данным прессы, среди погибших - восемь детей, 11 женщин и около 20 военнослужащих и сотрудников сил безопасности. Большинство убитых и раненых - иракские паломники. Ранее сообщалось о 45 погибших.

Два взрыва прогремели недалеко от почитаемого шиитами кладбища Баб-эс-Сагир, где похоронены останки участников исторической битвы при Кербеле.

Бомбы привели в действие два террориста-смертника. Они были направлены против автобусов, в которых находились иракские паломники, собиравшиеся посетить кладбище.

Глава МВД Сирии Мухаммед аш-Шаар сообщил, что правительство Сирии сформировало специальную комиссию по расследованию терактов, передает ТАСС. "Власти сделают все, чтобы выявить преступников, причастных к этим вылазкам, и примут меры к тому, чтобы уберечь граждан и не допустить подобных атак в будущем", - сказал он.

Представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль ранее заявил, что бомбы были заложены у дороги, по которой проезжали автобусы с паломниками. Согласно заявлению иракского МИД, ответственность за теракты лежит на суннитских экстремистских группировках.

МИД САР и МИД Ирака направили 11 марта послания в Совет Безопасности ООН с требованием осудить теракты, повлекшие за собой гибель гражданских лиц, посещавших святыни.