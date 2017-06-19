Число вынужденных переселенцев достигло в мире рекордных 65,6 млн

Deutsche Welle
понедельник, 19 июня 2017 г. 11:29
Число соискателей убежища установилось на уровне в 2,8 млн человек. Основным "поставщиком" беженцев является Сирия. В 2016 году к ней присоединился Южный Судан, отмечают в UNHCR.
Refugees
© AP / Scanpix

К концу 2016 года число людей во всем мире, ставших беженцами в результате конфликтов и преследований, достигло рекордного показателя - 65,6 млн человек. Эти данные содержатся в подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) ежегодном докладе, который посвящен глобальным тенденциям в этой сфере. Документ опубликован на сайте ведомства в понедельник, 19 июня.

По сравнению с минувшим годом, этот показатель увеличился на 300 тысяч человек.

"В среднем в прошлом году каждую минуту 20 человек покидали свои дома, то есть по одному человеку каждые три секунды", - пояснили в UNHCR.

Между тем в ведомстве отметили некоторое замедление роста мировых показателей. Так, число людей, перемещенных в пределах своих стран, составило около 40,3 млн - на 500 тысяч меньше, чем в 2015 году. Число соискателей убежища установилось на уровне в 2,8 млн человек, что на 400 тысяч меньше.

Основным "поставщиком" беженцев названа Сирия (5,5 млн человек). Кроме того, составители доклада обращают внимание на рост напряженности в Южном Судане и называют это одним из вызывающих опасения фактов. К концу прошлого года в связи с эскалацией военного конфликта эту страну покинули свыше 737 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в самой молодой африканской стране разразился в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир уволил вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. Незадолго до пятой годовщины объявления независимости Южного Судана, которая отмечалась 9 июля, в столице страны Джубе вновь вспыхнули столкновения между сторонниками Киира и Машара. Эксперты ожидают роста числа беженцев оттуда в первой половине 2017 года.

Deutsche Welle
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