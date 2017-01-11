Число соискателей статуса беженца в Германии снизилось втрое

Число соискателей статуса беженца в Германии снизилось в прошлом году практически втрое.

Как сообщил министр внутренних дел страны Томас де Мезьер, в 2016 году за этим статусом обратились 280 тысяч человек против 890 тысяч годом ранее.

Де Мезьер объяснил снижение притока беженцев сделкой между ЕС и Турцией, а также перекрытием популярного у беженцев пути к Германии через Балканы: из-за миграционного кризиса многие государства на полуострове закрыли свои границы.

Агентство Ассошиэйтед Пресс добавляет, что многие люди, которые прибыли в страну в 2015 году, подали заявление на получение статуса беженца лишь в 2016 году. То есть, количество людей, реально въехавших в Германию в прошлом году, может быть еще ниже.

Также уже стало известно, что 55 тысяч мигрантов в 2016 году покинули Германию и вернулись на родину. По данным немецких СМИ, в основном покинули страну выходцы с Западных Балкан, у которых не было шанса получить статус беженца в Германии.

Отчасти рост числа желающих покинуть Германию связан с тем, что правительство в случае добровольного отъезда выплачивает семьям мигрантов компенсации, включая транспортные расходы.

В начале декабря правительство Германии представило программу возвращения мигрантов на родину. За три года на помощь им власти Германии собираются потратить 150 млн евро. При этом власти страны после наплыва мигрантов ужесточили правила получения статуса беженца и контроль на границах.