Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн

 (1)
Deutsche Welle
четверг, 30 марта 2017 г. 17:10
В Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, по оценке ООН, находятся уже более 5 млн сирийских беженцев. С начала 2017 года их число выросло на 200 тысяч человек.
© AP/Scanpix

Число беженцев из Сирии, находящихся в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, превысило 5 млн человек. Об этом сообщил в четверг, 30 марта, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR). Почти 500 тысяч сирийских беженцев размещены в лагерях временного проживания

На протяжении всего 2016 года число беженцев из Сирии в этих странах держалось на уровне 4,8 млн человек, отмечает агентство Reuters. Однако новейшие данные, собранные UNHCR и властями Турции, показали рост числа беженцев с начала 2017 года.

В этих данных UNHCR не учтены сирийцы, получившие убежище в других странах, в частности, в государствах ЕС. В одной только Германии в 2016 году, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с запросом о предоставлении убежища, обратились более 250 тысяч сирийцев.

Согласно официальным данным, в 2015 году в Сирии проживали 18,5 млн человек.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Малайзия согласилась отдать КНДР тело брата Ким Чен Ына

Kim Il Sungas (Kim Ir Senas) ir Kim Jong Ilas (Kim Čen Iras)
Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что дипломатический кризис в отношениях с Северной Кореей после убийства в Куала-Лумпуре Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, разрешен.

Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн (1)

Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн
В Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, по оценке ООН, находятся уже более 5 млн сирийских беженцев. С начала 2017 года их число выросло на 200 тысяч человек.

СБУ пока не подтверждает, что убийца Вороненкова - агент ФСБ (5)

СБУ пока не подтверждает, что убийца Вороненкова - агент ФСБ
Украинские спецслужбы пока не могут однозначно ответить на вопрос, являлся ли убийца Вороненкова Павел Паршов агентом ФСБ. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы.

Кара-Мурза призвал США сменить подход в отношении Путина (23)

Vladimir Kara-Murza
Вашингтону не следует «способствовать коррупции» властей России и стоит сменить подход относительно действий российского президента Владимира Путина.

Иванка Трамп займет официальный пост в Белом доме (1)

Donaldas Trumpas ir Ivanka Trump
Иванка Трамп, старшая дочь президента США Дональда Трампа, займет в Белом доме официальную должность его ассистента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.
Facebook друзья
Rambler's Top100