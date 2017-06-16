Число погибших при пожаре в лондонской высотке выросло до 30

bbcrussian.com
пятница, 16 июня 2017 г. 18:00
По уточненным данным, в результате пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр погибли 30 человек, сообщает полиция города. В полиции считают, что окончательное число жертв может оказаться еще выше. Сейчас проводится опознание тел.
© Reuters / Scanpix

Как сообщается в "Твиттере" лондонской полиции, в больницах на даннный момент остаются 24 человека, 12 из них - в реанимации.

"Мы удостоверимся, что все семьи будут извещены в случае, если среди погибших будут точно опознаны их близкие", - добавляют в полиции.

Также сообщается, что полицейские не обнаружили никаких улик, указывающих на то, что причиной пожара был поджог.

Накануне полицейские заявили, что в здании, которое полностью потушили только к утру четверга, могут оставаться десятки тел. Официальное число погибших тогда составляло 17 человек, однако несколько десятков жителей - в некоторых случаях целые семьи - числились среди пропавших без вести.

Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон тогда заявила, что в здании остается "неизвестное число людей", добавив, что на поиски погибших могут уйти недели.

По уточненным данным, в результате пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр погибли 30 человек, сообщает полиция города. В полиции считают, что окончательное число жертв может оказаться еще выше. Сейчас проводится опознание тел.

Как сообщается в "Твиттере" лондонской полиции, в больницах на даннный момент остаются 24 человека, 12 из них - в реанимации.

"Мы удостоверимся, что все семьи будут извещены в случае, если среди погибших будут точно опознаны их близкие", - добавляют в полиции.

Также сообщается, что полицейские не обнаружили никаких улик, указывающих на то, что причиной пожара был поджог.

Накануне полицейские заявили, что в здании, которое полностью потушили только к утру четверга, могут оставаться десятки тел. Официальное число погибших тогда составляло 17 человек, однако несколько десятков жителей - в некоторых случаях целые семьи - числились среди пропавших без вести.

Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон тогда заявила, что в здании остается "неизвестное число людей", добавив, что на поиски погибших могут уйти недели.

В среду с огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ - дефект электропроводки, взрыв газа, возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.

В пятницу премьер-министр Британии Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

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