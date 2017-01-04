Чешский суд: бросать яйцами в президента - не преступление

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bbcrussian.com
среда, 4 января 2017 г. 09:21
Районный суд Праги постановил, что действия демонстранта, 17 ноября 2014 года забросавшего яйцами президента Чешской республики Милоша Земана, не являются уголовно наказуемыми. Суд счел этот поступок заслуживающим лишь административного наказания.
Milošas Zemanas
© AP/Scanpix

Этот протест во время выступления Земана в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима первоначально оценивался как преступление против принципов гражданского общества.

Полиция посчитала действия мужчины, кидавшегося яйцами в президента, противозаконными и передала его дело на рассмотрение в администрацию района Прага-2.

Районная администрация пришла к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка.

Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру района Прага-2, а затем в суд.

Сегодня он вынес свой вердикт, постановив, что мужчина, закидавший президента яйцами, совершил проступок, который наказывается в административном порядке, сообщило Česká televize.

Президента Чехии Милоша Земана освистали и забросали яйцами в 2014 году, когда он выступал в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима.

Демонстранты призывали Земана к отставке и показывали ему символические красные карточки. Недовольство митинговавших вызвали как предыдущие высказывания Земана о "бархатной революции", так и позиция главы государства в отношении России.

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Чешский суд: бросать яйцами в президента - не преступление (10)

Milošas Zemanas
Районный суд Праги постановил, что действия демонстранта, 17 ноября 2014 года забросавшего яйцами президента Чешской республики Милоша Земана, не являются уголовно наказуемыми. Суд счел этот поступок заслуживающим лишь административного наказания.

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