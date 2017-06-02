Черногория запретила въезд 149 гражданам России и Украины

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NEWSru.com
пятница, 2 июня 2017 г. 19:27
Власти Черногории приняли решение о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к кризису на Украине и "аннексии" Крыма. Об этом сообщает портал B92. Ограничительные меры коснулись россиян, которые активно поддерживают политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, говорится в сообщении.
© Shutterstock nuotr.

Среди тех, кто попал в санкционный список, названы вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев и заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Железняк.

31 мая стало известно о том, что черногорским политикам, поддержавшим вступление страны в НАТО, власти РФ запретили въезд в страну. В числе попавших в черный список называли премьер-министра Черногории Душко Марковича, бывшего главу правительства Мило Джукановича и спикера парламента Ивана Брайовича.

Сообщалось, что санкции также были приняты в отношении 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО. 19 мая страны НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Страна официально станет 29-м членом НАТО 5 июня.

Премьер Душко Маркович, комментируя новость о запрете въезда для граждан его страны, заявил, что не знает, есть ли он в списке, но отметил, что если такое решение было принято, то это вызывает у него разочарование.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что ряд высокопоставленных политиков Черногории, включая главу правительства, экс-премьера и спикера парламента страны, находятся в санкционном списке РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне рекомендовала гражданам Черногории, собирающимся в Россию, обращаться в посольство РФ, чтобы узнать, не запрещен ли им въезд в связи с запретом въезда в РФ ряда должностных лиц Черногории.

В понедельник, 29 мая, МИД Черногории вручил ноту протеста послу РФ в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово.

Позже в посольстве РФ в Черногории пояснили, что Вукович находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц. Дипломаты уточнили, что Вукович не задерживался, а был депортирован из-за присутствия в черном списке.

МИД РФ после инцидента призывал россиян "дважды подумать", прежде чем ехать в Черногорию, а Ростуризм посоветовал воздержаться от таких поездок с учетом обстановки в этой стране и угрозой провокаций.

NEWSru.com
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Черногория запретила въезд 149 гражданам России и Украины
Власти Черногории приняли решение о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к кризису на Украине и "аннексии" Крыма. Об этом сообщает портал B92. Ограничительные меры коснулись россиян, которые активно поддерживают политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, говорится в сообщении.

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