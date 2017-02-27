Черногория требует арестовать сотрудника российских спецслужб

Власти обвиняют этого человека в организации попытки свергнуть правительство и сорвать вступление Черногории в НАТО.

"Эдуард Шишмаков, 46-летний капитан ВМС России, разоблаченный как агент военной разведки - ГРУ, обвиняется в руководстве сетью отставных офицеров и бойцов военизированных формирований из Черногории и соседней Сербии, причастной к подготовке попытки переворота (в Черногории. - Прим. ред.) в октябре прошлого года", - утверждает корреспондент.

По данным издания, Черногория объявила в международный розыск Шишмакова и Владимира Попова - "другого российского агента".

"Проводится расследование в отношении третьего сотрудника российских спецслужб, который, как считается, работал на ФСБ, но его личность не установлена", - сообщает автор.

"После срыва предполагаемого заговора власти Сербии арестовали Шишмакова и Попова. Их освободили после того, как в эту страну со срочным визитом прибыл Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России. Как считается, эти двое вернулись в Москву вместе с ним. Маловероятно, что путинская Россия выдаст Шишмакова и его сотоварищей-заговорщиков, но доказательства официальной причастности Москвы к перевороту поставят в неудобное положение Кремль, отрицающий факт вмешательства в дела Черногории", - говорится в статье.