Черногория требует арестовать сотрудника российских спецслужб

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Inopressa.ru
понедельник, 27 февраля 2017 г. 10:40
"Черногория предъявит обвинения высокопоставленному сотруднику российских спецслужб", - сообщает журналист The Sunday Times Боян Панчевски.
Nikolajus Patruševas
© RIA/Scanpix

Власти обвиняют этого человека в организации попытки свергнуть правительство и сорвать вступление Черногории в НАТО.

"Эдуард Шишмаков, 46-летний капитан ВМС России, разоблаченный как агент военной разведки - ГРУ, обвиняется в руководстве сетью отставных офицеров и бойцов военизированных формирований из Черногории и соседней Сербии, причастной к подготовке попытки переворота (в Черногории. - Прим. ред.) в октябре прошлого года", - утверждает корреспондент.

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По данным издания, Черногория объявила в международный розыск Шишмакова и Владимира Попова - "другого российского агента".

"Проводится расследование в отношении третьего сотрудника российских спецслужб, который, как считается, работал на ФСБ, но его личность не установлена", - сообщает автор.

"После срыва предполагаемого заговора власти Сербии арестовали Шишмакова и Попова. Их освободили после того, как в эту страну со срочным визитом прибыл Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России. Как считается, эти двое вернулись в Москву вместе с ним. Маловероятно, что путинская Россия выдаст Шишмакова и его сотоварищей-заговорщиков, но доказательства официальной причастности Москвы к перевороту поставят в неудобное положение Кремль, отрицающий факт вмешательства в дела Черногории", - говорится в статье.

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