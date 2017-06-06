Черногория стала полноправным членом НАТО

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NEWSru.com
вторник, 6 июня 2017 г. 08:39
Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Это произошло после того, как все страны-члены Североатлантического альянса ратифицировали соответствующий протокол, а в самой Черногории местные депутаты одобрили инициативу еще в конце апреля. 5 июня Черногория появилась в списке стран-членов НАТО на сайте альянса. Официальная церемония прошла 5 июня в Вашингтоне в здании Госдепартамента США.
© AP / Scanpix

Парламент Черногории 28 апреля проголосовал за вступление страны в НАТО, несмотря на протесты со стороны России и пророссийской оппозиции. В поддержку законопроекта о вхождении в Североатлантический альянс высказались все 46 присутствовавших в зале заседания депутатов. Оппозиция при этом не принимала участия в голосовании.

11 апреля президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО и проинформировал об этом сенат конгресса США, ратифицировавший этот договор за три дня до этого. В письме в сенат Трамп подтвердил, что включение Черногории в НАТО не приведет к "увеличению процентной доли США в общем бюджете НАТО" и не потребует участия США в финансировании других военных нужд.

На саммите альянса в декабре 2009 года Черногория получила План действий для членства в блоке. В 2010 году начались переговоры, которые завершились в мае 2016 года подписанием протокола о вступлении в организацию, и республика получила статус наблюдателя. После ратификации протокола всеми государствами альянса и Черногорией страна стала 29-м членом НАТО.

Черногория раньше являлась частью Югославии, которая в период холодной войны была социалистической республикой. Москва выступает против любого расширения НАТО. В России заявляли, что Черногорию искусственно втягивают в альянс, что чревато глубоким расколом общества этой страны.

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