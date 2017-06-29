Черногория не против размещения баз НАТО на своей территории

"По моей информации, сейчас у альянса нет инициативы по созданию военной базы в Черногории. Мы были бы не против этого, но сейчас НАТО проявляет интерес к другим регионам", — сказал Бошкович изданию "Газета.Ru" перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического альянса, на котором Подгорица впервые присутствует в качестве полноправного участника.
"В последние два годы мы испытывали серьезное давние со стороны России, но я хочу подчеркнуть, что наше членство в НАТО не направлено ни против кого, даже ни против России. Наше членство в Североатлантическом альянсе преследует цель обеспечения мира и стабильности в западной части Балканского полуострова и защиты наших интересов", — сказал Бошкович.
По его словам, первоочередной задачей Черногории как участника Североатлантического альянса станет реформа своих вооруженных сил и повышение расходов на оборону.
"Но я хочу еще раз подчеркнуть, что наше вступление в НАТО не было направлено против интересов России. Если Россия заинтересована в мире и стабильности на Западных Балканах, то я уверен, что это также отвечает интересам России", — отметил он.