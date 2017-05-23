Чем в Израиле запомнится визит Трампа?

Однако на фоне громких заявлений о нерушимом военно-политическом альянсе между двумя странами у многих израильских политиков все чаще возникают вопросы, связанные с планами администрации Трампа на Ближнем Востоке.

Впервые в истории в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет, прибывший прямиком из Саудовской Аравии - как пошутили в Тель-Авиве, у президентского "борта номер один" не существует дипломатических барьеров.

И хотя встречали Трампа в Тель-Авиве со всеми почестями, тем не менее здесь не забыли, что во время предвыборной кампании американский лидер обещал начать свои заграничные поездки именно с посещения Израиля.

"Немного жаль, что Трамп начал свое турне с Саудовской Аравии, в этом плане они нас переиграли, - говорит министр экологии Зеэв Элькин. - При этом нельзя не отметить, что налицо явное изменение вектора всей внешней политики нынешнего президента, и Израиль в этом плане только выиграет".

По мнению Элькина, который в правительстве также занимает пост министра по делам Иерусалима, у предыдущего главы Белого дома Барака Обамы ушло почти четыре года, чтобы добраться до Израиля. Первый официальный израильский визит Обама совершил лишь в марте 2013 года, в самом начале своего второй президентского срока.

"Нет сомнений в том, что отношения с администрацией Трампа будут на порядок ближе и качественнее. Мы также надеемся, что Дональд Трамп сдержит свое обещание и переведет посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, пусть даже не сразу, а через некоторое время", - отметил Элькин.

Прием, устроенный главе Белого дома в Тель-Авиве, возможно, по зрелищности и уступал танцам с саблями в Эр-Рияде, однако по эмоциональному накалу был ничуть не слабее.

На красной дорожке у трапа самолета чету Трамп ждали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин со своими женами: соответственно, Сарой и Нехамой. Все строго по протоколу: почетный караул, гимны двух стран, полицейский эскорт и военные вертолеты.

"Господин президент, мы очень ценим то, что ваша первая зарубежная поездка включила в себя посещение Израиля. Такого раньше никогда не было. Спасибо за это мощное выражение вашей дружбы", - заявил, обращаясь к Трампу, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Вчера в Саудовской Аравии вы произнесли сильную речь, в которой ясно и убедительно призвали все нации изгнать террористов и экстремистов. Вы призвали силы цивилизации противостоять силам варварства. Господин президент, в течение 69 лет Израиль делает именно это. Мы стоим на передовой цивилизации, мы боремся с терроризмом, мы построили современное, динамичное, демократическое еврейское государство", - с воодушевлением добавил премьер.

Шаги навстречу

За сутки до визита Трампа кабинет по вопросам безопасности и внешней политики утвердил ряд шагов, призванных оказать экономическую помощь палестинской администрации. Некоторые министры голосовали против предложений Нетаньяху, считая это "неоправданным подарком" к визиту Трампа.

Однако сам Нетаньяху уверен, что данный шаг заметят в Белом доме, и если Трамп захочет реанимировать мирные переговоры между израильтянами и палестинцами, это будет положительно воспринято в мире.

"Палестинцы просят от Израиля увеличить пропускную способность контрольно-пропускного пункта "Аленби" на границе с Иорданией, - замечает замминистра в министерстве главы правительства Майкл Орен. - Почему бы и нет, ведь Израиль готов помогать экономически палестинцам, если это не мешает обеспечению безопасности и борьбе с террором".

По словам Орена, в прошлом посла Израиля в США, ежегодно через КПП "Аленби" в Иорданию проходят свыше 2,5 миллионов палестинцев. В среднем у каждого из них более 6 часов уходит на различные проверки.

Этот показатель, считает чиновник, можно сократить почти в десять раз, чтобы максимально затраченное время на всю процедуру не превышало 30-40 минут. Проблему можно решить дополнительным финансовым ассигнованием и увеличением количества рабочих мест на таких пропускных пунктах.

По мнению Орена, таким образом израильские власти убьют двух зайцев: снимут нагрузку с миграционной службы и заработают определенный бонус в глазах международного сообщества.

"За последние годы Израиль существенно упростил все процессы, связанные с передвижением палестинцев на Западном берегу, десятки тысяч палестинцев работают на территории крупных израильских промышленных зон. При этом на международной арене Израиль по-прежнему воспринимается как угнетатель палестинцев, что в корне не соответствует действительности", - говорит замминистра.

Ожидания от визита

В Израиле внимательно следили за визитом Трампа в Саудовскую Аравию. Подписанные экономические соглашения на сотни миллиардов долларов, по мнению бывшего посла Израиля в США Дани Аялона, не могут не вызывать беспокойства, особенно когда речь заходит о поставках в эту страну новейшего американского военного оборудования.

"Мы не можем соперничать по финансовым масштабам с Саудовской Аравией, при этом мы должны делать упор на улучшения на эмоциональном уровне, - говорит Аялон. - [Наш] союз не следует оценивать только в долларах, ведь это и сотрудничество в области разведки, и очень крепкая связь между двумя народами".

Впрочем, многие политики в Израиле уже успели убедиться: действия Дональда Трампа в первые 100 дней его президентства расходятся с предвыборными заявлениями. Возможно, с этим и связаны высказывания некоторых из них о том, как важно донести до главы Белого дома значение статуса Иерусалима.

Именно иерусалимский вопрос затронул еще в ходе торжественной церемонии в аэропорту имени Бен-Гуриона президент Реувен Ривлин. Обращаясь к Трампу, глава еврейского государства отметил, что Израиль никогда не откажется от Иерусалима, однако готов к миру, только к настоящему, который будет построен на взаимном уважении и доверии.

"Судьба, предначертанная нашим народам, палестинскому и еврейскому - жить вместе на этой земле. Мы должны создать условия для взаимного доверия и сотрудничества. Но для этого нам необходимы новые идеи, новая энергия, которая позволит вместе продвигаться к цели. Здесь может быть оазис, международный центр туризма, Силиконовая долина, протянувшаяся от Иордана до Средиземноморья", - заявил президент Ривлин.

Региональный статус-кво

Как отмечают многие израильские политологи, ключевые вопросы этого визита Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху имели возможность обсудить с глазу на глаз поздно вечером во вторник. В резиденции премьер-министра состоялся торжественный ужин в честь американского гостя.

В ходе этой встречи глава Белого дома попытался убедить израильтян в том, что нет опасности в миллиардных сделках по продаже американского оружия Саудовской Аравии, ведь главная опасность, по мнению Трампа, как для Израиля так и для многих стран Персидского залива, исходит прежде всего от Ирана.

Удалось ли Трампу успокоить принимающую сторону, пока неясно.

Впрочем, как показывает исторический опыт, после подобных сделок Америка всегда чем-то компенсирует Израилю неудобства и гарантирует своего рода статус-кво, при котором еврейское государство сохраняет военное превосходство над своими соседями в ближневосточном регионе.