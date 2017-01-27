Чего ждать от визита Терезы Мэй в США?

 (2)
Deutsche Welle
пятница, 27 января 2017 г. 13:53
27 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Вашингтон, где проведет встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. Этот визит имеет особое значение для обеих стран.
Theresa May
© AP/Scanpix

В пятницу, 27 января, в Вашингтоне пройдет встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В том, что первым зарубежным лидером, который проведет переговоры с новым хозяином Белого дома, станет именно представитель Соединенного Королевства, нет ничего удивительного: обе страны имеют давнюю историю сотрудничества и традиционно занимают схожие позиции в вопросах глобальной политики. По этой причине американо-британские отношения всегда считались особыми — характеристика, которой Лондон, как правило, придает большее значение, чем Вашингтон, особенно в последние годы.

При других обстоятельствах визит британского премьера в США стал бы лишь заурядным дипломатическим событием. Однако если в роли американского лидера выступает Дональд Трамп, а его британская гостья — Тереза Мэй, то их встреча представляет для мировой общественности куда больший интерес.

Трамп не только открыто поддержал выход Великобритании из Евросоюза, но и назвал свою неожиданную победу в президентской гонке американской версией Brexit. В свою очередь на долю Мэй выпала нелегкая задача — осуществить выход Соединенного Королевства из ЕС. Таким образом, британский референдум и успех Трампа на выборах в США в известном смысле объединили лидеров обеих стран.

Общие интересы

"Я думаю, что оба лидера настолько сильно заинтересованы в положительном исходе этой встречи (даже если она не будет содержательной), что в любом случае создастся впечатление, что переговоры прошли успешно. И что обе стороны связывают особые отношения", — поясняет эксперт по внешней политике США, декан факультета международных отношений Американского университета в Вашингтоне Джеймс Гольдгейер.

Впрочем, вероятность того, что в ходе визита Мэй будут приняты конкретные решения, крайне низка: Трамп находится на своем посту всего несколько дней, и его администрация еще находится в процессе формирования. В то же время ожидается, что оба лидера заявят о своем намерении начать переговоры о заключении американо-британского соглашения о свободной торговле, что также в их общих интересах. В середине января Трамп заявил, что Великобритания не является "последней в очереди" на заключение торгового соглашения с США, как ранее обещал его предшественник Барак Обама.

"Если Терезе Мэй удастся добиться прогресса в вопросах двусторонних торговых отношений с США, то Brexit, без сомнения, не будет выглядеть таким болезненным", — полагает Дэн Рейтер, профессор политологии Университета Эмори в Атланте. Тем более что торговым партнером Соединенного Королевства должна стать не какая-то незначительная страна, а США. Впрочем, подобное соглашение может быть подписано только через несколько лет: до тех пор, пока Великобритания официально не вышла из состава ЕС, она не имеет права заключать подобные сделки.

Евросоюз Трампу безразличен

В то время как визит Мэй в Вашингтон, в первую очередь, будет использован для демонстрации достигнутых успехов внутренней аудитории обеих стран, эта встреча имеет не только символическое значение. "Скорее всего, США будут относиться к ЕС с безразличием, тем самым свернув со своего политического курса, которому они следовали с момента окончания Второй мировой войны", — прогнозирует Теодор Бромунд, ведущий научный сотрудник консервативного Heritage Foundation.

Принимая в Вашингтоне Терезу Мэй, которая намерена претворить в жизнь "жесткий" сценарий вывода Великобритании из ЕС, администрация Трампа четко сигнализирует о том, насколько значительную роль для нее играет Лондон и как в Белом доме относятся к Евросоюзу, который решительно выступал против Brexit.

Безразличие к ЕС уже само по себе свидетельствует о кардинальной смене курса Вашингтона: США традиционно выступали за сильную и единую Европу и более тесную европейскую интеграцию. Это всегда было одним из ключевых элементов американской внешней политики — вне зависимости от того, кто в тот или иной момент являлся хозяином Белого дома.

В то же время прием Мэй в Вашингтоне говорит и о более крупных переменах, отмечает профессор политологии Дэн Рейтер: "Укрепление связей между США и Великобританией происходит в контексте перетасовки карт в мировом масштабе".

По словам Рейтера, визит Мэй, в том числе, служит доказательством того, что Трамп выступает против глобализации и интеграции в том виде, в котором она осуществляется в ЕС, и симпатизирует политическим лидерам со схожим мировоззрением.

Вызов для Меркель

В свою очередь Джеймс Гольдгейер подчеркивает: если Трамп просто полагает, что ЕС не заслуживает поддержки США, то это одно дело. "Если же он этим не ограничится и начнет поддерживать евроскептиков в других странах, которые также выступают за выход своих государств из ЕС и способствуют росту национализма в Европе, то это будет иметь крайне негативные последствия как для США, так и для Европы", — полагает эксперт.

В то же время Теодор Бромунд уверен, что евроскептицизм Трампа в целом лишь отражает потерю веры американцев в то, что традиционная проевропейская политика США действительно приносит свои плоды. Многие считали, что даже ярый противник Brexit Барак Обама, в первую очередь, смотрит в сторону Азии, а не Европы, напоминает Бромунд. В то же время, констатирует он, позиции Обама и Трампа в отношении ЕС сильно расходятся как по своему тону, так и по содержанию.

На фоне антиевропейской позиции Трампа перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель стоит непростая задача. "Важно, чтобы в ходе своей первой встречи с Трампом ей удалось объяснить ему, что представляет собой Европа, каковы ее цели и почему она имеет важное значение для Соединенных Штатов", — подвел итог Джеймс Гольдгейер.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Женевские переговоры по Сирии перенесены на конец февраля

Sergejus Lavrovas
Встреча в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии должна состояться в конце февраля, сообщил глава МИД России Лавров. Переговоры были запланированы на 8 февраля.

В Германии сменился министр иностранных дел (4)

В Германии сменился министр иностранных дел
Президент Германии Йоахим Гаук назначил новым министром иностранных дел страны главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмара Габриэля, занимавшего до этого пост министра экономики и энергетики.

Чего ждать от визита Терезы Мэй в США? (2)

Theresa May
27 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Вашингтон, где проведет встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. Этот визит имеет особое значение для обеих стран.

Трамп хочет ввести налог на импорт из Мексики для оплаты стены (5)

Трамп хочет ввести налог на импорт из Мексики для оплаты стены
Президент Дональд Трамп намерен ввести импортный налог на товары из Мексики и направить полученные деньги на финансирование стены вдоль границы с этой страной, заявил представитель Белого дома.

Мэй призвала США к осторожному взаимодействию с Россией (39)

Мэй призвала США к осторожному взаимодействию с Россией
Прибывшая с визитом в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее, передает ВВС. С Москвой можно взаимодействовать с позиции силы и руководствуясь принципом "доверяй, но проверяй", заявила Мэй на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Facebook друзья
Rambler's Top100