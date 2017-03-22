Chatham House: Россия наращивает влияние за счет торговли оружием

В докладе говорится, что Россия продолжает занимать одно из ведущих мест в мировом рейтинге торговли оружием и вполне заслуживает в этой области звания "сверхдержавы".

Россия является доминирующим поставщиком вооружений и военной техники, по крайней мере, в одной из стран в таких регионах, как Азия, Ближний Восток, Северная и Центральная Африка, Латинская Америка.

Это уже приносит Москве политические дивиденды, поскольку поставки широкого спектра вооружений позволяют оказывать политическое, экономическое и военное влияние на эти регионы, сказано в отчете.

Политическое влияние

Как отмечается в докладе, торговля оружием является мощным внешнеполитическим инструментом, который Россия будет использовать в будущем, как задействует его уже сейчас. Экспортеры оружия стремятся увеличить свое влияние на международной арене.

Доклад Chatham House ссылается на работы канадского политолога Кейта Краузе, который выделяет несколько внешнеполитических и военных аспектов торговли оружием.

Среди них, в частности, возможность обеспечения военного присутствия в стране-покупателе (как вариант - размещение военной базы); помощь союзникам в противостоянии угрозе со стороны третьих стран; замещение прямого военного участия в конфликте или напряженной ситуации.

Кроме того, Краузе отмечает, что торговля оружием может послужить достижению политических целей на региональном и глобальном уровне - обеспечить политическую поддержку определенным силам; регулировать региональный баланс сил; обеспечивать региональное военное присутствие; обеспечить доступ к стратегическим ресурсам.

Наконец, усилия по укреплению собственных позиций на национальных и региональных рынках могут ослабить влияние на эти рынки других крупных международных игроков. Именно в этом плане будущие успехи России как экспортера вооружений могут иметь действительно стратегическое значение, говорится в докладе.

И если Россия сможет расширить свое влияние за пределами традиционных рынков своего оружия, то Западу следует ожидать увеличения и политического влияния Москвы в этих регионах, считают авторы доклада.

"Оружейная сверхдержава"

Эксперты Chatham House отмечают, в будущем лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений будут сохраняться. Они называют несколько причин.

Во-первых, российская оборонная промышленность получила мощный стимул к развитию из-за нескольких государственных программ вооружений (ГПВ). Первая программа, которая выполнялась в период с 2007 по 2015 годы, была не очень успешной, однако следующая ГПВ на 2011-2020 годы (в России госпрограммы идут "внахлест") гораздо масштабней, прогнозируют эксперты.

Результатом государственных закупок стала модернизация производства, и теперь Россия в состоянии производить современное оружие во многих областях, например, системы противовоздушной и противоракетной обороны. Это, в свою очередь, позволяет заключать долгосрочные контракты, которые укрепляют военно-техническое сотрудничество и приводят к новым сделкам.

Еще одно обстоятельство, которое отмечается в докладе - российское оружие как товар выиграло на рынке в результате войны в Сирии. В ходе боевых действий, как отмечают многие эксперты, в Сирии были испытаны образцы многих систем. С другой стороны, говорить о всесторонней проверке вооружений в боевых условиях нельзя, поскольку сам конфликт носил характер скорее широкомасштабной антитеррористической операции.

Россия продолжает оставаться привлекательным поставщиком для тех стран, которые не могут в полной мере покупать оружие на Западе по политическим причинам. Среди таких стран много крупных или потенциально крупных покупателей, таких как Китай, Иран и Сирия.

При этом, отмечается в докладе, Москва старается наладить военно-техническое сотрудничество с традиционно ориентированными на Запад государствами, такими как Турция, Египет и Филиппины.

Тернистый путь

Хотя авторы доклада и отмечают, что у России в области торговли оружием есть большие перспективы, они подчеркивают: это далеко не прямая и ровная дорога.

Во-первых, это касается традиционного слабого места всех российских поставщиков вооружений - послепродажного обслуживания вооружений и военной техники. Эта проблема, по мнению авторов доклада, продолжает оставаться серьезной и продолжает портить репутацию российских систем.

Вторая проблема - развитие ОПК тех стран, которые традиционно являлись крупными покупателями российского оружия. Речь, прежде всего, идет о Китае и Индии. Эти страны активно инвестируют в собственное производство оружия, что не сможет не сказаться в будущем на их зависимости от поставок из России.

Еще одна угроза для российской торговли оружием заключается в политических изменениях в руководстве традиционных покупателей. Индия, например, постепенно сближаясь с Западом все больше и больше приобретает различные системы вооружений у западных компаний, отмечается в докладе.

Кроме того, российская торговля оружием может пострадать и от качества самих вооружений, поскольку ОПК, как и вся российская промышленность, находится под влиянием негативных обстоятельств. Такими обстоятельствами Chatham House считает проблему старения материальной базы производства, растущую нехватку квалифицированной рабочей силы, а также слабые связи между системой высшего образования и ОПК.

Наконец, российская оборонная промышленность страдает от санкций, введенных Западом после аннексии Крыма в 2014 году, напоминают эксперты. Программа импортозамещения работает не всегда, и это в перспективе может оказать негативное влияние на экспорт.