Цены на нефть ускоряют падение

В среду днем цены на нефть перешли от медленного падения к ускоренному, подтверждая опасения инвесторов, что предпринимаемые ОПЕК и некоторыми не входящими в картель странами меры по сокращению добычи не смогли в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке.

Опасения усиливаются по мере наступления сезона активного вождения в США и на фоне сообщений о резком росте добычи в Ливии, которая освобождена от обязательств по соглашению ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 по Москве упала на 1,53 доллара (2,95%) - до 50,31 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,25 доллара (2,52%) - до 48,41 за баррель, сообщает ИА "Финмаркет".

Котировки WTI в районе 50 долларов за баррель плюс-минус доллар становятся "новой нормой", поскольку остается "слишком много нефти и слишком мало спроса", пояснил MarketWatch экономист National Australia Bank Финн Зибель.

Тот факт, что WTI торгуется ниже 50 долларов за баррель, позволяет предположить, что рынок не убежден в достаточности мер ОПЕК+, призванных вернуть нефтяной рынок к сбалансированному состоянию, отмечает экономист OCBC Барнабас Ган.

Внимание рынка направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем.

Снижение запасов нефти было зафиксировано уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу. Однако, по последним данным Минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе составляла в среднем 9,3 млн баррелей в сутки, что на 6,3% выше, чем годом ранее.

Тем временем Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила в среду об увеличении добычи до 800 тысяч баррелей в сутки. Это в 1,5 раза больше показателя апреля и максимальный уровень с 2013 года, передает Reuters. К августу производство выйдет на уровень 1,1 млн баррелей в день, заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Дальнейшее развитие ситуации выглядит угрожающе. "За последние пять месяцев число действующих буровых установок на нефть в Штатах увеличилось на 197, одна установка успевает пробурить две скважины в месяц, а дебит каждой новой скважины оценивается в среднем в 400 баррелей в сутки. Учитывая это, можно подсчитать, что к концу года добыча в США увеличится еще примерно на 788 тысяч баррелей в сутки", - поясняет сырьевой стратег "Сбербанк CIB" Михаил Шейбе.

В результате только Ливия и США способны полностью перекрыть усилия 22 стран, сокращающих добычу. А рост производства и экспорта идет также в Бразилии, Норвегии и Канаде. Кроме того, за счет развития технологий постепенно возвращаются в зону рентабельности глубоководные проекты.

По словам Шейбе, нефть устремилась к цене 45 долларов за баррель, а курс доллара в таких условиях поднимется до 60 рублей.