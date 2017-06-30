Центры приема мигрантов в Италии на грани коллапса

Нужны еще 20 тыс. мест: "Мэры коммун должны принимать мигрантов, или придется разбивать палаточные лагеря".

"Дело в том, что пока конца не видно, высадка мигрантов продолжается, сложно давать прогнозы. План приема на 2017 год рассчитан на 200 тыс. мест, но мы можем пересмотреть оценку в сторону увеличения: сегодня речь идет о 220 тыс.". Об этом корреспонденту итальянской газеты La Repubblica заявили в министерстве внутренних дел Италии. Поток мигрантов не прекращается, и скоро может быть создан стол переговоров между министерством и Национальной ассоциацией итальянских коммун, чтобы пересмотреть квоты мигрантов на коммуну, говорится в статье. Новый план нужен и для того, чтобы избежать чрезвычайных мер в виде палаточных лагерей. На горизонте - риск того, что фронт мэров, выступающих против приема мигрантов, вновь сплотится, отмечает автор.

"В краткосрочном периоде мы мало чего ждем от ЕС, - рассказали изданию в министерстве внутренних дел Италии. - Переселение из Италии просящих убежища продолжается в час по чайной ложке, на сегодняшний день было переселено немногим более 7200 мигрантов. До выборов в Германии невообразимо, что будет пересмотрено Дублинское соглашение, предусматривающее, что обязанность по приему [беженцев] лежит лишь на первой стране прибытия".

"Проблема в том, что Италии никогда не приходилось принимать столь внушительного количества беженцев, - сообщает автор. - С учетом последних высадок, почти 80 тыс. мигрантов прибыли в Италию по морю в 2017 году, это на 15% больше, чем в 2016 году (который с 181 тыс. прибывших уже превзошел все рекорды). Почти все они - африканцы (в первой десятке заявленных национальностей исключение составляют только выходцы из Бангладеш), отбывающие из Ливии".

Машина по приему беженцев в МВД Италии уже несколько месяцев работает на пределе: на данный момент во временных структурах и правительственных центрах уже размещены более 180 тыс. мигрантов, пишет газета.

"Мы против палаточных лагерей, которые являются чрезвычайным решением, каковое вызвало бы еще большую напряженность на местах. Прежде чем просить коммуны о новых усилиях, нужно требовать, чтобы Европа внесла свою лепту", - заявил Маттео Биффони, представитель Национальной ассоциации итальянских коммун по вопросам мигрантов.