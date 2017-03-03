Центр НАТО: выход стран Балтии из BRELL может улучшить безопасность

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rus.DELFI.lv
пятница, 3 марта 2017 г. 12:25
Планируемое отделение стран Балтии от сети электроснабжения стран бывшего СССР может укрепить их безопасность.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Нынешняя зависимость от системы BRELL, которая соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, несет потенциальные риски энергетической угрозы. Об этом заявил директор Центра энергетической безопасности НАТО Гинтар Багдонс.

Как уже сообщалось, страны Балтии приняли решение отключиться от BRELL до 2025 года.

На данный момент Центр энергетической безопасности уже провел оценку нынешней ситуации в Балтии, концентрируясь на рынках газа и электроэнергии. Отчет, который будет предоставлен властям, засекречен, сообщает LETA.

Ранее председатель правления компании Latvenergo Арис Жигурс заявил, что отделение стран Балтии от сети электроснабжения стран бывшего СССР скажется на ценах на свет для рядового потребителя. В какой мере — будет зависить от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.

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