Центр Лондона перегородили бетонными барьерами для предотвращения терактов на грузовиках

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NEWSru.com
суббота, 31 декабря 2016 г. 13:40
В столице Великобритании Лондоне в канун празднования Нового года появилось рекордное количество бетонных барьеров на улицах. Как сообщает Sky News, эти меры должны сократить возможности для террористов-подражателей на грузовиках, которые могут планировать атаки подобные берлинской. Накануне стало известно, что проблема терроризма станет одной из ключевых тем в новогоднем поздравлении канцлера Германии Ангелы Меркель.
Londono policijos pareigūnai
© Reuters-Scanpix

Барьеры были выставлены на многих перекрестках в центре города, где жители и гости будут отмечать наступление Нового года. Центральным событием должен стать новогодний фейерверк, а наибольшее количество людей, как предполагают власти, соберутся на набережных реки Темзы.

Кроме того, по данным Sky News, за безопасностью в метро Лондона впервые будет следить вооруженная полиция. На улицах безопасность будут обеспечивать около 3000 сотрудников полиции.

При этом в правоохранительных органах подчеркивают, что у спецслужб нет конкретной информации о каких-либо готовящихся терактах или угрозах в Новый год.

В июле первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек.

Канцлер Меркель в новогоднем обращении назвала исламский терроризм главным испытанием для Германии в предстоящем году. Она подчеркнула, что произошедшие трагические события требуют новых законов, которые укрепят безопасность страны.

NEWSru.com
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