Центр кибербезопасности Британии: вирус WannaCry запущен из КНДР

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bbcrussian.com
пятница, 16 июня 2017 г. 15:57
За масштабной кибератакой с помощью выруса-вымогателя WannaCry, затронувшей организации в 150 странах мира, включая Россию, стояли северокорейские хакеры из связанной с правительством группировки Lazarus.
© Reuters / Scanpix

Об этом рассказали Би-би-си источники в национальном Центре кибербезопасности (NCSC), который возглавляет международное расследование.

В "Лаборатории Касперского" и Symantec раньше также заявляли, что за атакой могла стоять именно эта группировка.

Несколькими днями раньше заявление о том, что за майской атакой стояли хакеры из Lazarus, сделали спецслужбы США. Теперь эта группировка стала главным подозреваемым в международном расследовании, которое возглавляют британские эксперты.

Группировка Lazarus, также известная под названиями Hidden Cobra и Guradians of the Peace, довольно известна. На Западе считают, что она связана с киберподразделением северокорейской разведки, известным как Bureau 121.

В 2015 году перебежчик из КНДР, профессор информатики Ким Хен Кван в беседе с Би-би-си рассказал о Bureau 121. По его словам, в подразделении служат около шести тысяч "военных хакеров", в их задачи входят атаки на инфраструктурные объекты - линии связи и коммуникационные спутники.

По словам профессора, Bureau 121 - один из приоритетных проектов правительства КНДР. Оно получает очень серьезное финансирование, несмотря на проблемы в экономике страны. Хакеров набирают из числа студентов Института автоматизации Политехнического университета имени Ким Чхэка в Пхеньяне.

Группу Lazarus западные эксперты считают частью Bureau 121. С ней связывали резонансные кибератаки, произошедшие в последние годы. В 2014 году, как считается, хакеры группировки атаковали серрверы американской кинокомпании Sony Pictures, выпустившей фильм Interview, в котором содержится сцена убийства северокорейского лидера.

Также с Lazarus связывают атаку на центральные банки трех азиатских стран в марте прошлого года. Хакерам удалось снять 101 млн долларов и перевести их в другие страны.

Кибератака, осуществленная с помощью вируса-вымогателя WannaCry в мае этого года, началась с Британии и Испании и затронула более 150 стран. В России атаке подверглись компьютерные системы министерства внутренних дел, минздрава, Следственного комитета, компании РЖД, банков и оператора мобильной связи "Мегафон".

WannaCry шифрует файлы пользователя и для их расшифровки требует оплату в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

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Центр кибербезопасности Британии: вирус WannaCry запущен из КНДР (4)

Центр кибербезопасности Британии: вирус WannaCry запущен из КНДР
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