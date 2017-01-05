Cенаторы обещают Трампу ввести новые санкции против России

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NEWSru.com
четверг, 5 января 2017 г. 14:38
Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциям против России. Об этом Грэм заявил в комментарии телеканалу CNN. Суть санкций он не раскрыл.
Johnas McCainas, Lindsey Grahamas
© DELFI / Domantas Pipas

По словам Грэма, если Трамп не отреагирует на российское вмешательство должным образом, то и другие страны могут осмелиться на взлом американских компьютерных систем на следующих выборах.

"Санкции грядут, избранный президент Трамп. Надеюсь, после этой пятницы вы поймете, что русские действительно вмешивались в наши выборы. Они действительно выпускали информацию, компрометирующую Демократическую партию, что действительно сказалось на Хиллари Клинтон. Это может случиться и с республиканцами, по вине Ирана или Китая, если вы не начнете противостоять этому сейчас", — заявил Грэм.

Он выразил уверенность, что Россия "представляет угрозу для всего демократического мира".

6 января Трампу будет представлен секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках на американские политические институты. При этом, по данным источников, он будет посвящен исключительно России, а не всему спектру таких угроз в адрес Вашингтона.

NEWSru.com
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