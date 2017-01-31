Calexit: Калифорния собралась выходить из состава США

Если сторонники Calexit ("Калекзит") соберут 585 тысяч подписей, то в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым Калифорния является "неотъемлемой частью США", а конституция США — "основным законом страны". Референдум об отделении может состояться весной 2019 года.

Для проведения Calexit необходима явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в Калифорнии, а также положительный ответ не менее 55% участников референдума, уточняет газета Los Angeles Times.

Как сообщалось, 9 ноября 2016 года жители Калифорнии призвали начать кампанию по выходу штата из состава США. В Twitter начал набирать популярность хештег #Calexit (California exit, по аналогии с Brexit). Калифорнийцы выступают за то, чтобы создать собственное государство.

В ноябре прошлого года, после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, сторонники выхода Калифорнии из состава США — движение Yes California — подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума Calexit. Стоит отметить, что на президентских выборах Трамп заручился поддержкой 31,5% калифорнийцев, а представитель демократов Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов жителей штата.

Также известно, что в 2016 году лидер движения Yes California Луис Маринелли (бывший преподаватель английского языка в России) ездил в Россию и встречался с Антиглобалистским движением России по планам создания "посольства" Калифорнии в РФ.

Калифорния — 31-й штат США, был образован 9 сентября 1850 года. До этого в разное время находилась под властью Испании и Мексики. Расположена на Западном побережье, на берегу Тихого океана, является самым крупным американским штатом по количеству населения (более 39 млн жителей) и третьим по площади (423,9 кв км) после Аляски и Техаса. Площадь штата превышает территорию Германии. Столица — Сакраменто, крупнейший город — Лос-Анджелес. Другие крупные города: Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе.

Только в округе Лос-Анджелес, самом населенном из всех округов США, проживает более 9,8 млн человек (42 штата США обладают меньшим населением). Средняя плотность населения в Калифорнии — около 91 человека на кв. км (11-е место в США). На увеличение численности с последней переписи повлияли естественный прирост населения (2,549 млн) и иммиграция (1,825 млн) из-за пределов США.

В Калифорнии отсутствует абсолютное этническое большинство. Относительное большинство населения все еще составляют белые, после них идут латиноамериканцы (37,6%), выходцы из Азии, афроамериканцы и американские индейцы.

Калифорния остается самым населенным штатом и у миллиардеров: 79 человек из списка Forbes "400 богатейших американцев 2006" живут в Калифорнии. В 2010-м в штате проживало 663 000 миллионеров.

Штат занимает первое место среди всех штатов страны по объему ВВП. Торговля с Азией и процветание Кремниевой долины сделали Калифорнию экономической опорой Америки — там производится 15% богатства страны. В случае отделения от США Калифорния станет шестым государством мира по объему ВВП.