Бывший соперник Трампа назвал его главной проблемой "Твиттер"

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bbcrussian.com
понедельник, 29 мая 2017 г. 11:45
Бывший американский сенатор Рик Санторум, претендовавший на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, но проигравший Дональду Трампу, заявил, что администрация Трампа могла бы нормально работать, если бы президент прекратил делать одну вещь - писать в "Твиттере".
© twitter

"Если ты пишешь в "Твиттере каждый день и жалуешься на СМИ и жалуешься на отношение к себе, ты отвлекаешься и не можешь успешно работать. Вот что я хочу сказать", - заявил Санторум в камеру во время утренней телепередачи на Си-эн-эн.

"Последние девять дней, я надеюсь, показали президенту, что если ты не отвлекаешься, следуешь определенному сценарию, фокусируешься на политике и работаешь над тем, о чем говорил во время кампании и что понравилось американцам, ты можешь быть отличным президентом", - добавил он.

Санторум рассказал о своих рекомендациях на следующий день после завершения девятидневного зарубежного турне Трампа.

За время поездки в "Твиттере" Трампа появлялись только нейтральные сообщения с отчетами о выступлениях и выражением благодарности.

Однако сразу после возвращения президент США в очередной раз обрушился с критикой на СМИ, опубликовав сообщение:

"Я считаю, что многие утечки из Белого дома, - это сфабрикованная ложь, созданная средствами массовой информации #FakeNews",- написал он.

По всей видимости, Трамп узнал о совете Санторума, но решил к нему не прислушиваться

"Лживые СМИ упорно стараются выставить в невыгодном свете и дискредитировать мои действия в социальных сетях, потому что не хотят, чтобы Америка узнала реальное положение дел", - написал президент США спустя несколько часов после выхода интервью экс-сенатора.

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