Бывший шеф ЦРУ раскритиковал Трампа за симпатию к Путину

Майкл Хейден применил к президенту США определение "полезный идиот". Так называли в период холодной войны граждан Запада, симпатизировавших Москве и использовавшихся ею в своих интересах.

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Майкл Хейден подверг резкой критике президента США Дональда Трампа. "В ноябре, за несколько дней до выборов, я задался вопросом о странной симпатии Дональда Трампа в отношении Владимира Путина", - заявил Хейден в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 мая.

По словам Хейдена, в Кремле рассматривают Трампа как "полезного идиота". Термин, возникший в западной политической лексике в период холодной войны, обозначает наивного западного человека, симпатизирующего Москве, но используемого ею в своих целях в качестве марионетки. Шесть месяцев спустя, указал бывший шеф ЦРУ, он с глубоким разочарованием вынужден констатировать, что это определение до сих пор является весьма подходящим для Трампа.

Правительство Трампа, работающее 120 дней, отметил Хейден, уволило генпрокурора и директора ФБР, открыто выступавших с других политических позиций, что заставляет себя чувствовать "немного как в Никарагуа".

По словам бывшего шефа ЦРУ и АНБ, американские спецслужбы считают большой вероятностью то, что Россия оказала влияние на ход избирательной кампании в США. Хейден предупредил, что Германии тоже следует опасаться российского вмешательства в выборы в бундестаг.