Бывший шеф ЦРУ раскритиковал Трампа за симпатию к Путину

 (8)
Deutsche Welle
воскресенье, 21 мая 2017 г. 14:33
Майкл Хейден применил к президенту США определение "полезный идиот". Так называли в период холодной войны граждан Запада, симпатизировавших Москве и использовавшихся ею в своих интересах.
Michaelas Haydenas
© DELFI / Karolina Pansevič

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Майкл Хейден подверг резкой критике президента США Дональда Трампа. "В ноябре, за несколько дней до выборов, я задался вопросом о странной симпатии Дональда Трампа в отношении Владимира Путина", - заявил Хейден в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 мая.

По словам Хейдена, в Кремле рассматривают Трампа как "полезного идиота". Термин, возникший в западной политической лексике в период холодной войны, обозначает наивного западного человека, симпатизирующего Москве, но используемого ею в своих целях в качестве марионетки. Шесть месяцев спустя, указал бывший шеф ЦРУ, он с глубоким разочарованием вынужден констатировать, что это определение до сих пор является весьма подходящим для Трампа.

Правительство Трампа, работающее 120 дней, отметил Хейден, уволило генпрокурора и директора ФБР, открыто выступавших с других политических позиций, что заставляет себя чувствовать "немного как в Никарагуа".

По словам бывшего шефа ЦРУ и АНБ, американские спецслужбы считают большой вероятностью то, что Россия оказала влияние на ход избирательной кампании в США. Хейден предупредил, что Германии тоже следует опасаться российского вмешательства в выборы в бундестаг.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Бывший шеф ЦРУ раскритиковал Трампа за симпатию к Путину (8)

Michaelas Haydenas
Майкл Хейден применил к президенту США определение "полезный идиот". Так называли в период холодной войны граждан Запада, симпатизировавших Москве и использовавшихся ею в своих интересах.

Лондон пригрозил прервать переговоры по Brexit (5)

Davidas Davisas
Великобритания настаивает на том, чтобы Европейский Союз прекратил добиваться от Соединенного Королевства выплаты 100 млрд евро.

Северная Корея запустила очередную ракету (4)

Северная Корея запустила очередную ракету
Северная Корея запустила очередную ракету, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию Генштаба страны.

Мужчины ЮАР устроили демонстрацию в защиту женщин (1)

Мужчины ЮАР устроили демонстрацию в защиту женщин
Несколько сотен демонстрантов, большинство из них мужчины, прошли маршем по столице ЮАР Претории, протестуя против не снижающегося в течение многих лет уровня насилия в отношении женщин и детей.

NYT: В Китае ликвидирована агентурная сеть ЦРУ (9)

JAV Slaptosios tarnybos agentai
В Китае были убиты или взяты под стражу от 18 до 20 агентов ЦРУ. До сих пор неизвестно, что послужило причиной крупнейшего провала американской спецслужбы.
Facebook друзья
Rambler's Top100