Бывший посол США: россияне будут месяцами ждать американскую визу

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snob.ru
понедельник, 31 июля 2017 г. 13:31
Высылка 775 американских дипломатов из России приведет к тому, что россияне будут ждать оформления визы США «недели, если не месяцы», написал в твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол
Michaelas McFaulas
© AP/Scanpix

«Если это сокращение реально, то россиянам придется ждать недели, если не месяцы, чтобы приехать в США», — написал Макфол.


Бывший посол США сделал такое заявление после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что из страны вышлют 775 дипломатов и технических работников посольства США в Москве и генеральных консульств в регионах.

МИД РФ ранее объявил, что сократит число американских дипломатов в России и запретит посольству США пользоваться недвижимостью в Москве и дачей в Серебряном Бору. Россия пошла на такой шаг после того, как Конгресс и Сенат США одобрили новые антироссийские санкции.

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Бывший посол США: россияне будут месяцами ждать американскую визу (11)

Michaelas McFaulas
Высылка 775 американских дипломатов из России приведет к тому, что россияне будут ждать оформления визы США «недели, если не месяцы», написал в твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол
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