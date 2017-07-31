Бывший посол США: россияне будут месяцами ждать американскую визу

«Если это сокращение реально, то россиянам придется ждать недели, если не месяцы, чтобы приехать в США», — написал Макфол.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017





Бывший посол США сделал такое заявление после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что из страны вышлют 775 дипломатов и технических работников посольства США в Москве и генеральных консульств в регионах.

МИД РФ ранее объявил, что сократит число американских дипломатов в России и запретит посольству США пользоваться недвижимостью в Москве и дачей в Серебряном Бору. Россия пошла на такой шаг после того, как Конгресс и Сенат США одобрили новые антироссийские санкции.