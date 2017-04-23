Бывший министр финансов Германии стал комиком

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bbcrussian.com
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 12:52
Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий - он стал артистом-комиком. Он объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером для того, чтобы отправиться в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу.
Peeras Steinbrueckas ir Angela Merkel
© AP/Scanpix

Билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и и Кельне уже полностью раскуплены.
После того, как он покинул правительство в прошлом году, Пеер Штайнбрюк работал в совете директоров одного из голландских банков.

Будучи политиком и чиновником, Штайнбрюк не раз оказывался в фокусе общественного внимания из-за своих остроумных и зачастую провокационных поступков и высказываний. Например, в 2007 году Штайнбрюк с семьей демонстративно поехал отдыхать в Намибию, вместо того чтобы отправиться в Вашингтон на встречу министров финансов "Большой семерки".

Во время предвыборной кампании 2013 года Штайнбрюк внезапно отменил свое выступление в банке Sarasin & Cie после публикации Sueddeutsche Zeitung о том, что этот банк может быть замешан в деле об уходе от налогов. Тогда же Пеер Штайнбрюк жаловался, что зарплата министра финансов Германии - 250 тыс. евро в год - слишком маленькая, даже директора региональных сберегательных банков, говорил он, получают больше.

Наконец, в феврале 2013 года Штайнбрюк прокомментировал итоги выборов в Италии самым недипломатичным образом, заявив, что "победили два клоуна" - имея в виду бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и политика-популиста (и действительно профессионального комика) Беппе Грилло. В знак протеста президент Италии Джорджо Наполитано отменил запланированный официальный обед со Штайнбрюком.

Позже Пеер Штайнбрюк уточнил, что назвал Берлускони "накаченным тестостероном клоуном", а на выборах в Италии, по его мнению, победу одержали "два популиста".

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Бывший министр финансов Германии стал комиком (5)

Peeras Steinbrueckas ir Angela Merkel
Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий - он стал артистом-комиком. Он объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером для того, чтобы отправиться в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу.
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