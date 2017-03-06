Бывший лидер "отряда смерти" обвинил президента Филиппин в убийствах

Президент Филиппин Родриго Дутерте в период работы мэром города Давао создал так называемый "отряд смерти", который убивал людей по его приказу, заявил на сенатских слушаниях бывший офицер городской полиции Артуро Ласканас.

Находясь под присягой, Ласканас заявил что, возглавляя созданный Дутерте "отряд смерти", был свидетелем и участником около 200 убийств. Последнее из них произошло в 2015 году, заявил Ласканас.

Также полицейский рассказал об убийстве двух журналистов, критиковавших мэра, по указанию начальника службы безопасности Дутерте.

Ласканас уже давал показания в сенате в октябре прошлого года, но все отрицал. Однако на нынешних слушаниях офицер признался, что перед прошлой дачей показаний его запугали: в его адрес и в адрес его близких начали поступать угрозы.

По словам Ласканаса, теперь он решил рассказать правду, чтобы "очистить совесть". Он добавил, что решил изменить показания "из-за желания рассказать всю правду, не только благодаря духовному обновлению, но и из-за страха перед Богом".

Цель сенатских слушаний - установить, был ли Дутерте причастен к каким-либо убийствам, случившимся в течение трех месяцев, предшествовавших началу его президентского срока. Ласканас не первый свидетель, рассказавший о том, что, работая на посту мэра Давао, Дутерте прибегал к криминальным методам.

В сентябре прошлого года такие же показания дал еще один бывший полицейский, Эдгар Матобато. Представители стороны президента Дутерте называют показания полицейских ложью.

Дутерте вступил в должность президента 30 июня. Его предвыборная программа строилась в том числе на обещании победить наркоторговлю в стране. 16 декабря он сказал в интервью Би-би-си, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.

Родриго Дутерте был мэром города Давао на юге страны в течение 20 лет. За это время уровень преступности в городе пошел на убыль, однако мэра обвиняли в финансировании "отрядов смерти", готовых расправиться с каждым, кто представлял угрозу общественному порядку.

Став президентом, он дал слово искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней.

Сообщается, что с тех пор как Дутерте, избранный в мае нынешнего года президентом Филиппин, объявил войну наркотикам, почти 6 тысяч человек были убиты полицейскими, наемниками и добровольцами.