Бывший лидер "отряда смерти" обвинил президента Филиппин в убийствах

Находясь под присягой, Ласканас заявил что, возглавляя созданный Дутерте "отряд смерти", был свидетелем и участником около 200 убийств. Последнее из них произошло в 2015 году, заявил Ласканас.
Также полицейский рассказал об убийстве двух журналистов, критиковавших мэра, по указанию начальника службы безопасности Дутерте.
Ласканас уже давал показания в сенате в октябре прошлого года, но все отрицал. Однако на нынешних слушаниях офицер признался, что перед прошлой дачей показаний его запугали: в его адрес и в адрес его близких начали поступать угрозы.
По словам Ласканаса, теперь он решил рассказать правду, чтобы "очистить совесть". Он добавил, что решил изменить показания "из-за желания рассказать всю правду, не только благодаря духовному обновлению, но и из-за страха перед Богом".
Цель сенатских слушаний - установить, был ли Дутерте причастен к каким-либо убийствам, случившимся в течение трех месяцев, предшествовавших началу его президентского срока. Ласканас не первый свидетель, рассказавший о том, что, работая на посту мэра Давао, Дутерте прибегал к криминальным методам.
В сентябре прошлого года такие же показания дал еще один бывший полицейский, Эдгар Матобато. Представители стороны президента Дутерте называют показания полицейских ложью.
Дутерте вступил в должность президента 30 июня. Его предвыборная программа строилась в том числе на обещании победить наркоторговлю в стране. 16 декабря он сказал в интервью Би-би-си, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.
Родриго Дутерте был мэром города Давао на юге страны в течение 20 лет. За это время уровень преступности в городе пошел на убыль, однако мэра обвиняли в финансировании "отрядов смерти", готовых расправиться с каждым, кто представлял угрозу общественному порядку.
Став президентом, он дал слово искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней.
Сообщается, что с тех пор как Дутерте, избранный в мае нынешнего года президентом Филиппин, объявил войну наркотикам, почти 6 тысяч человек были убиты полицейскими, наемниками и добровольцами.