Новый, третий адвокат Януковича — Максим Герасько — потребовал три месяца на ознакомление с материалами дела, но суд дал ему времени только до 21 сентября. Родственники погибших в результате расстрела Евромайдана утверждают, что тактику затягивания слушаний практикуют сейчас адвокаты на всех судебных процессах по разным эпизодам преступлений против мирных демонстрантов 2013-2014 годов.

Без права на участие

На своем первом судебном заседании 6 сентября в качестве адвоката Януковича Максим Герасько заявил, что у него было недостаточно времени для ознакомления с материалами дела, и попросил суд дать ему на это три месяца. "Там дело имеет более 50 томов, за 11 рабочих дней нереально ознакомиться с таким делом", — сказал адвокат.

Однако председательствующий судья Владислав Девятко дал ему время только до 21 сентября и отметил, что адвокат сможет параллельно знакомиться с делом и готовить ходатайства к судебным прениям.

За ходом суда над Януковичем внимательно следят и родственники погибших во время расстрела Евромайдана. Один из них, председатель общественной организации "Семья героев Небесной сотни" Владимир Бондарчук в интервью DW сказал, что эти судебные слушания являются частью целого ряда других судебных дел, рассматриваемых по разным эпизодам преступлений режима Януковича. Активист отметил, что адвокатам его организации отказали в приобщении семей Небесной сотни к участию в деле о госизмене Януковича в качестве потерпевших, и у них нет никакой возможности влиять на ход слушаний.

Надежда на международные суды

Бондарчук, который сам стоял на Майдане и потерял в вихре тех событий отца, уже не надеется на быстрое восстановление справедливости даже в случае осуждения Януковича. "Эти обвинения не содержат многих других экономических и прочих преступлений. А слушания по заочной процедуре фактически означают, что Януковича вряд ли когда-нибудь привлекут к ответственности", — сказал Бондарчук.

Он сообщил, что почти все причастные к расстрелам мирных демонстрантов экс-бойцы спецподразделения украинской милиции "Беркут" получили российское гражданство и успешно скрываются от украинского правосудия.

"До завершения войны с Россией и слушаний в Международном уголовном суде никакого наказания для них и Януковича не будет", — убежден собеседник DW. Вместе с тем он считает, что прохождение всех внутренних правовых процедур является важным этапом для дальнейшего рассмотрения этих преступлений в международных инстанциях.

Технологии затягивания

Чехарда адвокатов и, как результат, затягивание рассмотрения дела о государственной измене Януковича напоминают Бондарчуку аналогичные "технологии", которые используют адвокаты по другим эпизодам преступлений против Евромайдана.

"Конечно, нас это возмущает, но пока не будет коренной реформы судебной власти, надеяться на ускорение не приходится. Например, суд по факту расстрелов демонстрантов на Майдане 20 февраля 2014 года рассматривается уже полтора года, но мы еще не дошли даже до половины процесса", — сказал Бондарчук.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича из адвокатского объединения Aver lex на прошлой неделе заявили в украинской прессе, что дела, подобные уголовному производству против экс-президента Украины, "в Европе бывает, что рассматривают по 10-15 лет". Владимир Бондарчук также считает, что главное здесь не скорость, а качество и прозрачность, чтобы в будущем защитники убийц людей на Майдане не могли обжаловать судебные приговоры в международных судах.

Глава "Адвокатской совещательной группы" защитников семей погибших на Евромайдане Павел Дикань отметил в беседе с DW, что пока неясно, по какой причине меняются адвокаты Януковича. "Закон выписан так, что в случае отказа адвоката от защиты процесс фактически начинается заново. Мне кажется, что пока все направлено на максимальное затягивание судебных слушаний", — сказал Дикань.

Третий адвокат

Председатель правления общественной организации "Всеукраинское объединение адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь" Виктория Митько в интервью DW заверила, что никаких нарушений порядка назначения адвокатов от государства не было. "Первый адвокат этого Центра ("Центр предоставления бесплатной правовой помощи", предоставивший адвокатов на процесс против Януковича) был назначен, как дежурный на тот день. Он отработал несколько заседаний и решил, что его квалификации недостаточно, чтобы должным образом защищать своего клиента, и заявил самоотвод", — сказала Митько.

По ее мнению, при назначении Януковичу нового защитника Центр исходил из соответствующей квалификации и желания самого адвоката. "Ведь не все адвокаты хотят подобной славы, потому что у нас так повелось, что адвоката отождествляют с его подзащитным", — отметила Митько. Она считает, что частые смены адвокатов на процессе по обвинению экс-президента в государственной измене являются следствием не только сложности судебного дела, но и "высокого внимания к нему общества и, к сожалению, политизированности".

Достаточно ли профессионализма у третьего адвоката Януковича, чтобы довести дело до конца? Об этом спросил Герасько судья Владислав Девятко. Однако адвокат уклонился от прямого ответа. "Я считаю, что правовую позицию можно формировать со всеми материалами дела и после согласования позиции с моим клиентом", — сказал Герасько. Он отказался отвечать и на вопрос журналистов о своих контактах с адвокатами Януковича из Aver lex, сославшись на конфиденциальность этой информации.