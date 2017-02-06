Бывшего лидера Каталонии судят за голосование о независимости

В Барселоне начался суд над бывшим главой правительства Каталонии Артуром Масом, который в 2014 году вопреки запрету конституционного суда страны организовал неформальный референдум по вопросу о независимости.

Артур Мас, ушедший в отставку в январе 2016 года, а также его бывший заместитель Джоана Ортега и экс-министр образования Ирен Ригау обвиняются в неподчинении решению суда, а также в использовании государственных средств не по назначению.

Прокуратура требует лишить подсудимых права занимать государственные должности в течение 9-10 лет, а также оштрафовать их на 30-36 тыс. евро.

Поддержать Маса и его соратников к зданию суда пришли тысячи людей. Митингующие скандировали лозунги "Вы не одни!" и "Независимость!".

Изначально власти Каталонии планировали провести полноценный референдум по вопросу о суверенитете автономии от Испании. Однако после обращения испанского правительства конституционный суд страны признал проведение референдума незаконным и вынес постановление, обязывающее власти Каталонии отменить голосование.

Лидер Каталонии в ответ заявил, что любые шаги правительства Испании, нацеленные на предотвращение голосования, станут прямой атакой на демократию.

Тем не менее, региональные власти решили не идти на прямой конфликт с Мадридом и вместо референдума провели символическое голосование, не имеющее юридической силы.

Итоги опроса, в котором приняли участие более 2,25 млн каталонцев из 5,4 млн имеющих право голоса, Артур Мас назвал "полным успехом", а власти Испании - "бесплодным и бесполезным, недемократичным упражнением".

В сентябре 2015 года в Каталонии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержали сторонники отделения автономного сообщества от Испании. После этого между партиями, вошедшими в правящую коалицию, возникли противоречия по вопросу о формировании правительства. Во избежание досрочных выборов Артур Мас подал в отставку.

Каталонцы составляют примерно 16% населения Испании, у них свой язык и своя культура. Идея независимости стала популярной среди 7,5 млн каталонцев на фоне экономического кризиса в Испании.