Бывшая президент Финляндии снялась в образе бездомной

NEWSru.com
четверг, 22 июня 2017 г. 13:36
Бывшая президент Финляндии Тарья Халонен на один день появилась на улицах Хельсинки в образе бездомной, чтобы поучаствовать в кампании местного отделения благотворительной организации "Армия спасения".
Tarja Halonen
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Цель акции — попытка показать, что беда может настигнуть любого, и поэтому так важно не оставаться равнодушным, передает Yle.

Фото с Халонен, сидящей на каменной лестнице в грязной и старой одежде, — часть кампании "Неудача может постигнуть каждого", которую проводит "Армия спасения". Автор снимка, фотограф Антон Суксдорфф, запечатлел бывшего главу государства, руководившую страной с 2000-го по 2012 год, на фото в прошлом месяце, отмечает издание.

Фотосессия была организована в районе Хельсинки Каллио, где Халонен живет всю жизнь. При этом съемки проходили на закрытой территории, чтобы у местных прохожих не было возможности увидеть бывшего президента, позировавшую в роли бездомной.

"Я не мог ожидать большего: она полностью вжилась в свою роль и в ситуацию, и мы отсняли нужные кадры за 20 минут. Она вела себя как настоящий профессионал", — поделился впечатлениями от фотосессии Суксдорфф.

В кампании также принял участие предприниматель Петер Вестербака, ставший известным благодаря игровой компании Rovio, которая выпустила популярную игру для смартфонов Angry Birds. "Я решил присоединиться к этой акции, чтобы напомнить: забота о людях — это нечто само собой разумеющееся. Одна из главных черт финского характера — никого не оставлять "за бортом", — пояснил он.

Huono onni voi kohdata kenet tahansa. #aatteleppaomallekohalles #kukatahansameistä #autaihmistä #pelastusarmeija

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После того как Халонен покинула пост президента Финляндии в марте 2012 года, она активно участвует в социальных проектах. Так, в 2015 году она пришла на вокзал Хельсинки, куда привозили беженцев из Ближнего Востока, и собирала деньги для нужд местного отделения Красного Креста.

Тогда она пояснила, что считает помощь Красному Кресту крайне важной, поскольку эта организация помогает людям, когда им больше всего нужна помощь. Она также отметила, что любые пожертвования очень важны, поэтому и вышла на столичный вокзал в форме организации.

Ранее в июне недавно назначенный министр культуры Финляндии Сампо Терхо инициировал эксперимент, в рамках которого представителям социально незащищенных слоев населения предложили бесплатно посещать культурные мероприятия. Финляндия — так же, как Греция, Ирландия, Италия и Португалия — входит в группу европейских стран с самым высоким темпом маргинализации молодежи.

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