BuzzFeed: бывший министр печати РФ Михаил Лесин был убит

Источник американского издания BuzzFeed в ФБР сообщил, что бывший глава "Газпром-Медиа" и экс-министр печати РФ Михаил Лесин был убит. По его словам, Лесин "был забит до смерти битой". В январе 2016 года бывший агент ФБР Джон Уайтсайд допускал возможность, что Лесин умер насильственной смертью

Тело Лесина было найдено 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Полиция и управление главного судмедэксперта столицы США объявили, что он умер от тупых травм головы. Как писали журналисты NYT, помимо травм головы, эксперты зафиксировали синяки у него на шее, туловище, ногах и руках, однако причины их появления не установлены.

В октябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов США завершили расследование смерти Лесина. "В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с "не определенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление", - говорилось в официальном заявлении.

После изучения видеосъемки и улик, полученных в ходе расследования, главный судмедэксперт определил, что Лесин умер в результате тупых травм головы. Сопутствующими причинами смерти были травмы шеи, верхней части туловища и конечностей, которые были получены в результате падений при острой алкогольной интоксикации.

Однако, по информации американского издания, которое ссылается на слова двух агентов ФБР и одного сотрудника разведки, Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки пояснил журналистам, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам другого источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра.

Как отметили агенты ФБР, находясь в США, Лесин собирался встретиться с сотрудниками Минюста, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, "как работает машина пропаганды". По информации издания, именно американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.

"Лесин был избит до смерти. Кажется: что кто-то пытается скрыть факты произошедшего по причинам, о которых я не могу говорить. Я лишь могу сказать, что в Федеральном бюро расследований никто не верит в то, что он напился, упал и умер. Все думают, что его избили и что за этим стоит Путин или Кремль", - заявил один из собеседников издания.

Как стало известно журналистам, тело Лесина было найдено за день до того, как экс-министр печати РФ должен был встретиться для беседы с сотрудниками Минюста США.