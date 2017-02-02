Бутики, спа и чаевые: экс-президент Эстонии Ильвес оказался в центре скандала

За последние девять месяцев расходы по кредитным картам канцелярии президента превысили 90 000 евро. Среди трат - покупки в бутиках, билеты на концерты или платежи в спа-центре.

В среду в передаче Pealtnägija на ETV были обнародованы выписки с кредитных карт президентской канцелярии, в которых можно найти много интересных и вызывающих вопросы статей расхода.

Так, если в 2011 году годовой оборот кредитных карт президентской канцелярии составлял около 33 000 евро, то с 2012 по 2014 год — уже по 60 000 каждый год. Директором канцелярии в это время являлся Сийм Райе.

В 2015 году расход увеличился до 75 000, а за первые десять месяцев 2016 года, в конце президентского срока, и вовсе достиг вовсе 94 000 евро. Директором канцелярии тогда являлся Ало Хейнсалу.

На что тратились деньги?

Самые большие расходы связаны с размещением в отелях во время рабочих визитов. Дороже всего обошлось размещение в Швейцарии, где президент несколько лет подряд принимал участие в экономическом форуме мировых лидеров. Так, в 2015 его проживание в отеле Turm Victoria в Даосе обошлось в 21 000 евро, а в 2016 году в том же отеле уже более 24 000 евро, из которых 19 284 евро составили расходы на номер для президентской четы.

Большие суммы осели и в некоторых ресторанах по всему миру: от азиатской до греческой кухни, от гамбургеров до винных имений и устричных баров в Нью-Йорке и ресторана At-mosphere Lifestyle в самом высоком в мире здания в Дубае. Самые большие счета достигали 2000 евро. Примечательно, что как минимум в Америке Ильвес не скупился на чаевые.

Во время государственного визита в Румынию за президентский счет в отеле Hilton откупоривалась одна бутылка вина за другой. По словам экс-руководителя протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм Бенно, никакого отдельного праздника в отеле не было, но, насколько президент помнит, был организован официальный обед с местным министром по развитию информационных технологий.

Удивительным образом в счете оказался и спа-массаж. "Совершенно исключено, чтобы канцелярия оплачивала чей-то массаж или что-то в этом роде. Я думаю, что, поскольку речь идет об отеле, то это могла быть прическа супруги президента в центре красоты при отеле или макияж перед государственным ужином. Так что возможно, работник отеля просто ошибся с этой строкой расходов", — сказала Рейнтамм Бенно.

Из документов следует, что в апреле 2012 года президент, находясь в Варшаве, потратил 1270 евро в бутике Versace, 60 евро в Calvin Klein, 250 евро еще в одном магазине одежды и 260 евро в магазине чемоданов Samsonite. Выяснилось однако, что ситуация была вызвана не приступом шопоголизма, а тем, что авиакомпания United Airlines потеряла багаж Ильвеса, несмотря на то, что тот пользовался VIP-услугой.

Следующий курьезный случай произошел в 2015 году, когда в течение одного визита в США Ильвес два раза перепутал рабочую и личную карты. Сначала он приобрел в Сан-Франциско солнечные очки за 108 евро, а затем сувенирную тарелку за 60 евро в Вашингтоне. Последнюю сделку удалось аннулировать, а стоимость очков он возместил канцелярии месяц спустя.

Кредитная карта использовалась и для снятия наличных денег. Самая большая сумма была в четыре захода снята осенью 2013 года в Бухаресте и оставила в общей сложности 1087 евро. В канцелярии объяснили, что наличные были необходимы для того, чтобы оплатить местным мелкие услуги, такие как плетение венков и фотографирование.

Бывший директор канцелярии Ало Хейнсалу сказал, что не видит в этом проблемы. "Я все же доверяю своим коллегам в достаточной степени и считаю, что если было необходимо сделать это исключение, то это было действительно необходимо. Устанавливать в этом отношении какие-то специальные правила просто не казалось целесообразным", — отметил он.

В сентябре 2011 года 899,58 евро было потрачено на покупку четырех билетов на концерт группы молодости Ильвеса Steely Dan в Нью-Йорке. Тогда президент находился в США на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам бывшего директора канцелярии Сийма Райе, очевидно, что посещение концерта являлось важной частью программы. "Либо на концерте состоялась какая-то встреча, либо было необходимо посетить этот концерт. Зачастую невежливо отказываться от приглашения, даже если ему сопутствуют небольшие расходы", — сказал он. Pealtnägija выяснила, что этот концерт президент посетил в компании одного из работников канцелярии и двух телохранителей.

Несмотря на то, что подавляющая часть расходов по кредитной карте сделаны за границей, в Эстонии деньги тоже тратились. Так, президент расплатился служебной кредиткой в нескольких ресторанах, кафе, барах, цветочном магазине, но все суммы были маленькими и колебались от нескольких до нескольких десятков евро.

Сам президент через своего представителя дал лаконичный комментарий: "Служебные и частые расходы президента разделены".

Как работает "народный аудит"

Тема использования кредитной карты является для обычно достаточно прозрачного эстонского госаппарата неудобной. Это ярко иллюстрирует процесс работы над передачей, который начался еще в октябре.

В конце ноября советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ на очередной запрос журналистов назвал Pealtnägija "народным аудитором", но все же прислал столь долгожданную детальную выписку с кредитных карт за последние пять лет. Примечательно, что конце года президент Тоомас Хендрик Ильвес в своем интервью ETV, помимо прочего, подчекрнул необходимость прозрачности в отчетности публичного сектора.

По словам Сийма Райе, кредитными картами пользовались те, кто должен был оперативно действовать в определенных ситуациях при обслуживании президента. У самого президента служебной кредитной карты нет, но его расходы находящейся на государственном балансе кредитной картой обычно оплачивают порученцы или работники протокольного отдела. Принимая во внимание, что речь идет о трех кредитных картах, обороты впечатляют, а лимиты по сравнению с другими госучреждениями вне конкуренции. Например, лимит на карте порученца доходил до 25 000 евро.

Как и у всех других учреждений, у канцелярии есть официально установленный порядок пользования кредитными картами, но по сути речь идет о четырех общих пунктах, суть которых сводится к тому, что тратить необходимо разумно и предоставлять в отношении всех трат документы.

Райе подчеркнул, что расходы совершались в соответствии с необходимостью.

"Возьмем, к примеру, Давос. Это очень важное международное мероприятие. То, что президента Эстонии регулярно туда приглашали, на самом деле уже очень большое дело", — сказал Хейнсалу и подчеркнул, что найти в горах ночлег вообще непросто.

"Я хорошо это запомнил, так как в этом смысле эти суммы были, действительно, очень большими. Однако не стоит забывать про контекст: программа очень насыщенная, логистика затруднена, и именно там, где происходит мероприятие, цены на самом деле немыслимые. Ничего не поделаешь", — подытожил он.