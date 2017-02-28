Буш-младший: нужны ответы на вопросы о связях Трампа с Россией

Он также заступился за журналистов, которых ругает Трамп.

Экс-президент, который редко выступает с публичными заявлениями, в интервью Эн-би-си покритиковал действующего главу государства.

Тем не менее Буш-младший сказал, что не уверен в необходимости специального прокурорского расследования, на котором настаивают представители Демократической партии и которое поддержали некоторые республиканцы.

"Я думаю, нам всем нужны ответы, - сказал Буш. - Я не уверен, что это надо делать именно так, но уверен, что вопросы нуждаются в ответах".

Кроме того, экс-глава государства выступил в защиту свободной прессы как неотъемлемой части демократии.

Ранее президент Трампа назвал представителей некоторых СМИ "врагами народа" (в том числе и Эн-би-си), а их сообщения о связях его команды с Россией "фальшивыми новостями".

"Я считаю, что средства массовой информации необходимы для демократии. То, что нам нужно, - это чтобы СМИ могли [при необходимости] призвать таких людей, как я, к ответу", - сказал Джордж Буш-младший.

Ранее к призывам демократов назначить специального прокурора для проверки сообщений о связях команды Трампа с Россией присоединился конгрессмен-республиканец Даррелл Исса. Подразумевается, что этот прокурор не должен подчиняться генеральному прокурору Джеффу Сешнсу.

В ответ на такие требования пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что какие бы проверки ни проводились, "все они придут к одному и тому же выводу: мы никак не связаны с этим российским вмешательством на выборах".

18 февраля Трамп в очередной раз обрушился с критикой на СМИ, назвав у себя в "Твиттере" врагами американского народа телекомпании Эн-би-си, Эй-би-си, Си-би-эс и Си-эн-эн, а также газету New York Times.

Трамп ругал журналистов за то, что их публикации о возможных связях его администрации с российскими представителями якобы мешают наладить отношения между двумя странами.

На прошлой неделе стало известно, что журналистов нескольких СМИ, в том числе Би-би-си, не пригласили на брифинг пресс-секретаря Белого дома.

Журналисты агентства Ассошиэйтед пресс и журнала Time, которым разрешили присутствовать, решили из солидарности не принимать участия в брифинге.

На прошлой неделе также стало известно, что Трамп отказался от участия в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

В феврале президент Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которого заподозрили в обсуждении с российским послом темы ослабления санкций против России.

Газета New York Times со ссылкой на четырех бывших и действующих американских чиновников рассказывала о связях предвыборной команды Трампа с российскими спецслужбами. Трамп называл эти публикации нонсенсом.

Позже агентство Рейтер со ссылкой на свои источники также утверждало, что контакты между членами штаба Трампа и российскими спецслужбами имели место.

Соответствующие контакты якобы были перехвачены американской разведкой примерно в то же время, когда стало известно о хакерских атаках на серверы Демократической партии США.