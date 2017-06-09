Будущее Мэй под вопросом после неудачи консерваторов на выборах

Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в ходе состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты голосования с 642 из 650 избирательных округов.

Консервативная партия лидирует по числу мест в парламенте, но абсолютного большинства не набирает, свидетельствуют предварительные результаты и прогнозы итогов внеочередных всеобщих выборов.

Тереза Мэй столкнулась с перспективой унизительного провала: тори после подсчета голосов, судя по всему, окажутся с меньшим количеством депутатских кресел, чем у них было до созыва досрочных выборов. Мэй объявила в апреле о проведении внеочередных выборов, когда опросы общественного мнения предрекали консерваторам убедительную победу.

Согласно прогнозу Би-би-си, консерваторы получат 318 из 650 мест, лейбористы - 262, шотландские националисты - 34, а либеральные демократы - 13.

Для того, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку, однако она заявила, что стране нужна стабильность и ее партия может эту стабильность обеспечить.

Выступая после победы в своем округе Ислингтон-Норт, Корбин сказал, что пришло время Мэй дать дорогу правительству, которое "по-настоящему представляет народ".

Он сказал, что очень гордится результатами, которые назвал "голосованием за надежду на лучшее будущее", и сказал, что люди отвернулись от мер жесткой экономии.

Выступая у себя в округе в Мейденхэде, Мэй призвала дождаться окончательных результатов и добавила: "Сейчас как никогда этой стране необходим период стабильности".

"И если… Консервативная партия получит больше всех мест в парламенте и, вероятно, больше всех голосов, то на нас ляжет обязанность обеспечить период стабильности - и именно это мы и сделаем", - сказала лидер тори.

Для формирования правительства либо принятия их программы палатой общин тори могут заручиться поддержкой североирландской Демократической юнионистской партии.

Теневой министр иностранных дел лейбористов Эмили Торнберри сказала Би-би-си, что ее партия может попытаться сформировать правительство.

Она исключила образование коалиции, заявив, что лейбористы сформируют правительство меньшинства в "подвешенном парламенте" и призовут поддержать их программу либерал-демократов и шотландских националистов.

Возникает множество вопросов о том, какие последствия на переговорах по "брекситу" могут иметь результаты выборов. Будущее Мэй на посту премьера также под вопросом.

Один из министров сказал корреспонденту Би-би-си Лоре Кюнссберг, что "сложно представить", как Мэй может сохранить свой пост после таких результатов.

Депутат-консерватор Анна Субри, выступавшая против "брексита", назвала кампанию тори чудовищной и сказала, что Тереза Мэй должна "подумать о своей позиции" - это эвфемизм выражения "подать в отставку".

Однако ее однопартиец Стив Бейкер заявил, что консерваторам крайне важно поддержать Мэй , чтобы "обеспечить стабильность, насколько нам это под силу".

О проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента премьер-министр Тереза Мэй объявила в апреле. Она объяснила свое решение стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Британии: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин выступали консерваторы, лейбористы, либерал-демократы, члены Партии независимости Соединенного Королевства и Шотландской национальной партии. Также в выборах участвовали Зеленые, валлийская "Плайд Камри" ("Партия Уэльса") и четыре североирландских партии: Демократическая юнионистская, Социал-демократическая лейбористская, Юнионистская партия Ольстера и "Шинн Фейн".

Система выборов в Британии - исключительно мажоритарная, то есть все члены палаты общин избираются в одномандатных округах, причем в один тур.

Анализ - Лора Кюнсберг, политический обозреватель Би-би-си

Тереза Мэй сделала очень рискованный политический ход и проиграла. Ей было необязательно объявлять эти досрочные выборы, но она их объявила, чтобы получить мандат на ведение переговоров по "брекситу" и пространство для маневра.

Всего несколько недель назад, когда это все началось, позиции Терезы Мэй казались неуязвимыми, но слабая кампания и противники в лице Лейбористской партии, вполне возможно, разрушили надежды тори.

Данные этих экзитполов - не тот результат, который предсказывали обе партии, - и это еще один политический сюрприз: общество снова перевернуло ожидания главных политических сил.

Досрочные выборы допускаются в двух случаях: при вотуме недоверия правительству, а также в случае, если за самороспуск и новые выборы проголосуют более двух третей депутатов.

Последней процедурой и воспользовалась премьер-министр Тереза Мэй, объявив перевыборы парламента.

Для участия в этих выборах зарегистрировались 46,9 млн человек, имеющих право голоса. Это на полмиллиона больше, чем на предыдущих всеобщих выборах в 2015 году.