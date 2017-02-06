Будет ли перезагрузка в отношениях между Молдовой и ЕС?

Молдавский президент Игорь Додон считает, что соглашение об ассоциации с ЕС не принесло "никаких плюсов". О том, так ли это, и что стоит за словами президента, в интервью DW рассказывают молдавские эксперты.

Президент Молдовы Игорь Додон 6-8 февраля впервые едет в Брюссель с официальным визитом в качестве главы государства. На встречах с высокопоставленными европейскими чиновниками, сообщил Додон журналистам накануне поездки, "будут обсуждаться двусторонние отношения между Республикой Молдова и Европейским Союзом, реализация Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС, те недостатки и упущения, которые проявились спустя два года после его подписания" в 2014 году.

Президент считает, что этот документ не принес стране "никаких плюсов", он не дал "результатов ни в экономике, ни в других секторах". Об этом заявил Додон на пресс-конференции в Москве в ходе своего официального визита в РФ 16-18 января. Опрошенные DW эксперты придерживаются иной точки зрения.

Игры с геополитикой

На встрече в Кишиневе с молдавскими журналистами 24 января Игорь Додон повторил то, о чем говорил уже неоднократно: он считает подписание Соглашения с ЕС преждевременным. "Если большинство граждан страны на референдуме или большинство парламентариев выступят против соглашения с ЕС и решат его денонсировать, то президент не будет препятствовать этому", - заявил Додон.

По его словам, за два года действия этого документа объемы молдавского экспорта в ЕС сократились на три процента, "и это только экспорт в ЕС, не говоря о 400 миллионах долларов, потерянных из-за закрытия российского рынка".

"Объем прямых иностранных инвестиций с момента подписания Соглашения об ассоциации снизился на 17 процентов", - сообщил президент.

"Но виноват ли в этом Евросоюз?", - задает риторический вопрос экс-министр экономики, доктор наук Александр Муравский.

"Соглашение дало нам шанс, за ним много программ с многомиллионными грантами на создание системы сертификации, усовершенствование системы стандартизации, повышение качества продукции", - напоминает эксперт в интервью DW.

Поэтому "разговоры, что соглашение ничего не дало, - геополитические игры", считает молдавский экономист, который и падение молдавского экспорта в Россию также связывает с геополитикой.

По данным Национального бюро статистики, в январе-августе 2016 года экспортные поставки в страны ЕС составили 784 миллиона долларов, сократившись, по сравнению с тем же периодом 2015 года на 1,3 процента.

В страны СНГ было поставлено молдавских товаров на сумму почти 264 миллиона долларов. Это на 19,7 процента меньше, чем в январе-августе 2015 года.

"Жить в реальных условиях"

Молдове вовсе необязательно ссориться с ЕС, чтобы дружить с Россией, уверена исполнительный директор Центра стратегических инициатив и консалтинга Галина Шеларь.

"Мы должны жить в реальных условиях. А они таковы, что с одной стороны у нас член ЕС Румыния, с другой - Украина, где сегодня творится хаос. Это страна, которая обеспечивает наш транзит на Восток. Пока у нас проевропейская ориентация, все нормально. Но стоит нам переориентироваться, Румыния и Украина зажмут нас в тиски", - говорит эксперт в беседе с корреспондентом DW.

По мнению Галины Шеларь, сегодня "и Евросоюз, и Евразийский союз заняты решением своих внутренних проблем, которых накопилось немало".

Молдове не следует "стучаться в двери с просьбами впустить в ту или иную структуру".

"Соглашение с ЕС следует не ругать и не требовать его аннулирования, а тщательно пересмотреть. Какие-то пункты мы можем выполнить уже сейчас, какие-то отложить, от каких-то вообще отказаться. Мы не члены ЕС и не обязаны следовать всем директивам. Но мы должны создать что-то свое, чтобы стать интересными для партнеров как на Западе, так и на Востоке. Пока ничего никому мы предъявить не можем", - считает эксперт.

На встрече с главой Миссии ЕС в Кишиневе Пирккой Тапиола 24 января Игорь Додон передал ему проект меморандума о сотрудничестве, который президент готов подписать с Евразийским экономическим союзом. По словам Додона, этот документ не противоречит Соглашению об ассоциации Молдовы с ЕС.

Меж двух центров силы

Молдова "должна сохранить хорошие отношения с ЕС, восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией, сотрудничать во имя интересов граждан РМ и с Востоком, и с Западом", заявил президент на встрече с Пирккой Тапиола.

Политолог Влад Кульминский уверен, что это трудно, но возможно. Более того, "другую политику в республике проводить очень сложно": "Игры на противоречиях двух больших центров заканчиваются плохо", - предостерегает эксперт.

По его мнению, "для президента важно наладить такой диалог с внешними партнерами с обеих сторон, при котором его не будут считать революционером, способном поставить под угрозу договор об ассоциации с ЕС и предпринять другие шаги, способствующие дестабилизации в молдавском обществе".

Любые попытки пересмотреть и тем более аннулировать договор об ассоциации означают, что Евросоюз отменит для Молдовы безвизовый режим, не сомневается политический аналитик. Граждане страны путешествуют в Европу без виз с весны 2014 года. По мнению Влада Кульминского, аннулирование Соглашения означает еще больший кризис в молдавской экономике, "и президент это понимает".

Как утверждает эксперт, "заявления Додона об аннулировании документа делались для того, чтобы показать РФ, что он очень серьезно настроен на сотрудничество с Россией, а также для "внутреннего пользования" - консолидации его электората".