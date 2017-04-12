Будапешт выступил за двойное гражданство для венгров на Украине

Венгерское руководство выступает за предоставление возможности проживающим на Украине венграм получить двойное гражданство.

Это "абсолютно европейский феномен", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, на совместной пресс-конференции с коллегами из Словакии, Чехии и Украины Мирославом Лайчаком, Лубомиром Заоралеком и Павлом Климкиным.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает неприемлемым административную или уголовную ответственность в отношении граждан Венгрии за наличие двойного гражданства.

"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесем вреда венграм, которые живут на Украине", - подчеркнул он.

В свою очередь Павел Климкин назвал двойное гражданство для проживающих на Украине венгров неприемлемым, поскольку Киев находится в состоянии войны с Россией, пишет агентство "Украинские новости".