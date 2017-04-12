Будапешт выступил за двойное гражданство для венгров на Украине

Это "абсолютно европейский феномен", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, на совместной пресс-конференции с коллегами из Словакии, Чехии и Украины Мирославом Лайчаком, Лубомиром Заоралеком и Павлом Климкиным.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает неприемлемым административную или уголовную ответственность в отношении граждан Венгрии за наличие двойного гражданства.
"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесем вреда венграм, которые живут на Украине", - подчеркнул он.
В свою очередь Павел Климкин назвал двойное гражданство для проживающих на Украине венгров неприемлемым, поскольку Киев находится в состоянии войны с Россией, пишет агентство "Украинские новости".