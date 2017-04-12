Будапешт выступил за двойное гражданство для венгров на Украине

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Deutsche Welle
среда, 12 апреля 2017 г. 12:02
Венгерское руководство выступает за предоставление возможности проживающим на Украине венграм получить двойное гражданство.
Peteris Szijjarto
© DELFI / Domantas Pipas

Это "абсолютно европейский феномен", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, на совместной пресс-конференции с коллегами из Словакии, Чехии и Украины Мирославом Лайчаком, Лубомиром Заоралеком и Павлом Климкиным.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает неприемлемым административную или уголовную ответственность в отношении граждан Венгрии за наличие двойного гражданства.

"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесем вреда венграм, которые живут на Украине", - подчеркнул он.

В свою очередь Павел Климкин назвал двойное гражданство для проживающих на Украине венгров неприемлемым, поскольку Киев находится в состоянии войны с Россией, пишет агентство "Украинские новости".

Deutsche Welle
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