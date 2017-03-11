Брюссель урезает Анкаре миллиардные выплаты на евроинтеграцию

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Deutsche Welle
суббота, 11 марта 2017 г. 19:35
"Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении", - считает еврокомиссар Хан. Поэтому ЕС решил сократить выделение средств на "достижение Турцией европейских стандартов".
Johannesas Hahnas
© AP/Scanpix

Евросоюз принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. "Мы юридически обязаны соотнести финансовую поддержку с тем прогрессом, которого достигает страна", - заявил в интервью агентству dpa еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в субботу, 11 марта.

"Негативные тенденции начались еще до июльского путча, - отмечает Хан, - они противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву". Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 до 2020 года составляет 4,45 миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов евро.

Деньги в обмен на прогресс

Европейская финансовая помощь призвана помочь Турции достичь необходимых стандартов для дальнейшей интеграции страны в европейском пространстве. Выплаты привязаны к конкретным проектам, крупнейшим из которых является "Реформы по подготовке к членству в ЕС" - на эти цели Евросоюз собирался выделить 1,58 миллиарда евро.

Однако "Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении", отметил Йоханнес Хан, что, по его словам, не может не повлечь за собой последствий. Деньги должны "открыть двери в Европу, а не служить противоположным целям", заявил и еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

Полной ясности относительно того, какие именно выплаты и на какой срок замораживает Брюссель, пока нет. Возможно, решение будет принято на ближайшей встрече глав МИД ЕС. В то же время Евросоюз не прерывает диалога с Анкарой и желает помочь Турции в построении правового государства. Однако, как отметил еврокомиссар Хан, "переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически остановлены".

Deutsche Welle
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