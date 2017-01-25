Брюссель разрешил продлить контроль на границах на три месяца

Deutsche Welle
среда, 25 января 2017 г. 15:50
В Еврокомиссии согласны продлить проверки на внутренних границах нескольких стран ЕС, введенные в 2015 году в связи с миграционным кризисом.
© Shutterstock nuotr.

Еврокомиссия в среду, 25 января, выразила согласие продлить контроль на границах нескольких стран внутри Шенгенского пространства на три месяца до середины мая.

"Несмотря на постепенную стабилизацию положения, еще не наступило время для перехода к режиму открытых границ", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Германия из-за большого потока беженцев в сентябре 2015 года первой из стран Шенгенской зоны ввела контроль на границе с Австрией. Позже проверки на границах ввели также Дания, Австрия, Швеция и Норвегия.

На встрече 26-27 января на Мальте главы МВД, а неделей позже главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят проблемы миграции и вопрос о контроле на границах.

Еврокомиссия также намерена подготовить к встрече на Мальте доклад о работе европейского пограничного агентства Frontex в 2016 году и о миграции через Средиземное море по маршруту из Ливии в Италию.

Deutsche Welle
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