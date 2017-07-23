Брюссель призывает Вашингтон согласовывать санкции против РФ

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Deutsche Welle
воскресенье, 23 июля 2017 г. 14:20
Брюссель предложил Вашингтону не действовать в вопросе санкций против РФ самостоятельно, а вернуться к согласованным шагам. Иначе последствия для экономики ЕС будут непредсказуемыми.
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© DELFI / Domantas Pipas

Еврокомиссия предостерегла США от одностороннего ужесточения экономических санкций против России. Этот шаг может иметь непредсказуемые и далекоидущие последствия для экономики и особенно для энергетического рынка Европы, говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном в субботу, 22 июля.

Санкции должны быть согласованы

Брюссель призвал Вашингтон продолжить практику координации санкций, чтобы повысить их эффективность и исключить негативные последствия для государств - партнеров США.

Так Еврокомиссия отреагировала на предстоящее 25 июля голосование в Конгрессе США по законопроекту о новых ограничительных мерах Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР.

Законопроект предусматривает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней.

"Своевольный шаг"

В Германии американские планы тоже вызвали критику. "Это, если осторожно формулировать, своевольный шаг Сената", - заявил ранее пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, канцлер Ангела Меркель выразила недоумение тем фактом, что при ужесточении санкций против России под удар попадает европейская экономика.

"Так быть не должно", - отметил Зайберт, подчеркнув, что экономические интересы и вопросы санкций должны быть отделены друг от друга.

Deutsche Welle
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