Брюссель призвал Анкару расследовать нарушения на референдуме

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Deutsche Welle
вторник, 18 апреля 2017 г. 16:23
Еврокомиссия призвала турецкие власти провести "прозрачное расследование" обвинений в нарушениях и манипуляциях во время референдума по расширению президентских полномочий.
© Reuters / Scanpix

Необходимо исследовать обвинения в "отступлениях от стандарта", о которых сообщали иностранные наблюдатели, заявила официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас во вторник, 18 апреля.

По ее словам, турецкому правительству необходимо очень тщательно выбирать следующие шаги и попытаться восстановить национальный консенсус. Вместе с тем планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по восстановлению смертной казни она назвала пересечением "самой краснейшей из красных линий".

Сомнения ОБСЕ

Ранее о нарушениях на референдуме заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Двум проводившим кампанию сторонам не были обеспечены равные возможности", - отмечается в предварительном докладе организации, представленном 17 апреля в Анкаре..

Как указано в документе, избиратели не получили независимую информацию о "центральных аспектах реформы". ОБСЕ зафиксировала и "злоупотребление административным ресурсом" со стороны турецких властей. Активное участие президента, по мнению наблюдателей, привело к дисбалансу избирательной кампании.

По официальным данным, изменения в конституцию Турецкой Республики, существенно расширяющие полномочия президента страны, на референдуме 16 апреля поддержалит чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

Deutsche Welle
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Еврокомиссия призвала турецкие власти провести "прозрачное расследование" обвинений в нарушениях и манипуляциях во время референдума по расширению президентских полномочий.
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