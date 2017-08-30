В рамках антитеррористической борьбы Еврокомиссия не исключает введения пограничных проверок внутри ЕС, пишет Deutsche Welle.
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"Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией", — заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в среду, 30 августа.

"Мы должны отличать внутриевропейские проверки, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов, от тех, которые будут введены из соображений безопасности", — добавил Аврамопулос. Он также заметил, что находится в постоянном контакте с министерствами внутренних дел стран ЕС, и добавил, что "открыт для новых предложений".

Проверки на границах некоторых стран — членов ЕС были впервые введены в сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса. На данный момент пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены. Недавно ФРГ и Австрия выступили за продление срока действия контроля на границах.

Deutsche Welle
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