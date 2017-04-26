Брюссель начал штрафную процедуру в отношении Будапешта

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Deutsche Welle
среда, 26 апреля 2017 г. 16:51
Закон, принятый для устранения независимого университета, основанного Джорджем Соросом в Будапеште, стал поводом для начала штрафной процедуры Евросоюза в отношении венгерского правительства.
Vėliava
© DELFI / Domantas Pipas

Европейский Союз начал штрафную процедуру в отношении Венгрии в связи с новым законом о высшем образовании. "Мы направили венгерскому правительству письмо с официальным уведомлением о начале тщательной проверки", - сообщил в среду, 26 апреля, вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Такая проверка является первым этапом сложного производства, которое может длиться несколько лет, отмечает Reuters.

По словам Домбровскиса, это решение Брюсселя основывается на углубленной предварительной правовой оценке ситуации в Венгрии в связи с нарушением норм ЕС, регулирующих свободу основания деловых предприятий и предоставления услуг.

Специальный закон против вуза Сороса

Новый закон о вузах в Венгрии, по мнению его критиков, нацелен на ликвидацию независимого Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским меценатом Джорджем Соросом. Это высшее учебное заведение, с точки зрения венгерского правительства, "пропагандирует слишком открытое и либеральное общество".

В соответствии с новыми правилами, иностранные университеты, помимо филиала в Венгрии, должны иметь отделение в своей стране. Таким образом, ЦЕУ, основанный американским меценатом Джорджем Соросом, оказывается вне закона, поскольку имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, притом, что единственное его отделение находится в Будапеште.

Deutsche Welle
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