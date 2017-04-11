Брошенные лев и медведь спасены из зоопарка Мосула в Ираке

 (2)
bbcrussian.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 20:00
Единственные выжившие животные в зоопарке Мосула спасены из охваченного войной иракского города.
© AFP / Scanpix

Лев Симба и медведица Лула были обнаружены в частном зоопарке в феврале. Брошенные животные, покрытые грязью и экскрементами продолжали жить в клетках. Международная благотворительная организация "Четыре лапы" пришла им на помощь, и в понедельник они были доставлены в Иорданию.

Брошенные лев и медведь спасены из зоопарка Мосула в Ираке
© AFP / Scanpix

Почти шесть месяцев ожесточенных боев за Мосул между иракской армией и боевиками ИГ привели к большому количеству жертв среди мирного населения и вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома.

Зоопарк был практически полностью разрушен во время боев за восточную половину города ранее в этом году, и большинство животных — включая львицу, обезьян и кроликов — были убиты или умерли от города.

Ветеринар Амир Халил, который возглавлял миссию по спасению диких зверей, заявил, что Симба и Лула страдали от множества болезней связанных с недоеданием и недостаточным уходом, когда он впервые увидел их в феврале.

Через несколько недель первая попытка вывезти животных не увенчалась успехом — грузовик со зверями был остановлен на контрольно-пропускном пункте. Грузовик ждал девять дней, пока не были получены дополнительные разрешения. За это время у Симбы начались проблемы с легкими.

Халил пообещал, что теперь у животных начнется новая жизнь.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" произошли взрывы

Sprogimas šalia Dortmundo Borussia autobuso
Взрывы произошли в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов против "Монако". Ранен защитник "Боруссии". Матч перенесен на сутки.

Брошенные лев и медведь спасены из зоопарка Мосула в Ираке (2)

Брошенные лев и медведь спасены из зоопарка Мосула в Ираке
Единственные выжившие животные в зоопарке Мосула спасены из охваченного войной иракского города.

Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО (13)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп во вторник одобрил вступление Черногории в НАТО. Бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса.

КНДР грозит США "самыми жесткими контрмерами" (8)

КНДР грозит США самыми жесткими контрмерами
На Вашингтон ляжет вся ответственность "за катастрофические последствия его действий", заявил Пхеньян. Ранее стало известно о переброске ударной группы ВМС США в район Корейского полуострова.

В Госдуме РФ снова предложили разрешить полиции стрелять по толпе (17)

Rusijos policija
Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу РФ законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных случаях разрешить применение огнестрельного оружия при скоплении людей.
Facebook друзья
Rambler's Top100